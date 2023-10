Así fue como Yo Me Llamo Alejandra Guzmán pasó de ser mariachi a imitar a la cantante mexicana

Sin lugar a duda, uno de los participantes que más dio de qué hablar en Yo Me Llamo 2023 fue el doble de Alejandra Guzmán, quien destacó desde las Audiciones por su energía, puesta en escena y por sus ganas de avanzar dentro de la producción de Caracol Televisión.

Lo cierto es que, a partir de su reciente eliminación del programa, el joven ha causado furor entre los televidentes, sobre todo porque tuvo la posibilidad de asistir al matutino Día a Día en donde reveló que estuvo a punto de perder su mano izquierda.

Mira también: Yo Me Llamo Alejandra Guzmán menciona el mayor reto de interpretar a una mujer siendo un hombre

¿Cómo lucía Yo Me Llamo Alejandra Guzmán antes de llegar al Templo de la Imitación?

Alberto José Morales Merchán ha dejado ver a través de las plataformas digitales, específicamente en Instagram, de qué manera ha sido su transformación desde que decidió ingresar al mundo de la imitación.

Cuando recién llegó a vivir a Colombia desde Venezuela, Beto (como lo conocen sus amigos) se dedicaba a trabajar en la música; por lo que es común verlo en varias de sus publicaciones con el traje que caracteriza a estos cantantes.

No te pierdas: Amparo Grisales no quiere ver a Yo Me Llamo Alejandra Guzmán: conoce por qué se tapa los ojos

Publicidad

Las fotografías han causado sorpresa entre sus admiradores, pues se preguntan cómo ha sido el proceso para lucir más femenino gracias al maquillaje, la ropa y las pelucas.

Cabe aclarar que, aunque en su primera presentación se robó las miradas por su caracterización, su paso por Yo Me Llamo le ha permitido pulir muchos detalles más de su trabajo, pues los ojos críticos de Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola lo llevaron a seguir en la búsqueda hasta convertirse en el doble exacto de su cantante favorita.

Varios usuarios se han tomado sus publicaciones para revelar si prefieren verlo caracterizado o en su faceta como cantante de rancheras.

Te puede interesar: Le llaman la atención a Yo Me Llamo Alejandra Guzmán por su peluca: "no es un chiste"

Publicidad

“Siempre con glamour, me fascina, Betico🔥🔥❤️”, “las dos me gustan, como mariachi te ves muy bello❤️”, “te felicito, me encanta tu faceta de intérprete, pero también lo haces muy bien como Alejandra 👏”, "te faltó una mueca de ella sacando la lengua y haciendo la seña con los dedos", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus admiradores en las publicaciones.