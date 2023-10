A Yo Me Llamo Alejandra Guzmán 2023 casi le amputan una de sus manos; esta es la historia

Yo Me Llamo Alejandra Guzmán 2023 o Beto, como le dicen sus amigos, es oriundo de Venezuela, pero llegó hace cinco años a Cali, Colombia, ciudad que lo ha acogido y que le ha ayudado a salir adelante como mariachi, pasión y sueño que lo viene acompañando desde muy niño.

En junio del 2018, a tan solo unos meses de haber llegado a la Sultana del Valle, Alberto José fue protagonista de un accidente. Los hechos ocurrieron camino a Cali, luego de presentarse con su mariachi en Santander de Quilichao. Tras dirigirse a casa en el bus que los transportaba, este perdió el control y se volcó, dejando heridos a sus compañeros y en grave estado a Beto, quién fue el más afectado con este accidente, pues su mano izquierda quedó bastante comprometida, tanto así, que ha sido sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas.

Ya han pasado algunos años y este hecho continúa acompañándolo, no precisamente por secuelas que hayan quedado de las operaciones, sino porque faltan otras cirugías para que su mano vuelva ser la misma. Aunque esto no ha sido impedimento para nada, él vive feliz haciendo lo que más le gusta, cantar con su mariachi y ahora como el imitador de Alejandra Guzmán , con quien espera conquistar el país entero.

En entrevista con Carolina Soto , le contó cómo fue que sus compañeros descubrieron que su voz se parecía a la de la cantante mexicana, desde ahí decidió personificarse e intentar ingresar a Yo Me Llamo. Pese a que en una primera oportunidad no lo logró, en esta última versión del programa sí. Conoce aquí la entrevista:

Adicional a eso, en el programa no solo cantó como Alejandra Guzmán sino también como mariachi, aquí los dos momentos:

