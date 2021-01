Apariencia de The Weeknd en nuevo video musical desata ola de memes en redes

The Weeknd es tendencia en internet, pero esto no se debe solamente al estreno de 'Save your tears' en YouTube , sino también a la transformación física del cantante, quien en su más reciente videoclip, que hasta el momento acumula más de 5 millones de reproducciones, aparece con rasgos faciales muy distintos a los que están acostumbrados a ver sus fanáticos.

El cambio es tan sorprendente que sería una tarea bastante difícil reconocer al artista, de no ser por su característica cabellera. Casi todo su rostro fue blanco de alteraciones, pues en la cinta se le ven los labios mucho más protuberantes, sus pómulos pasaron de ser sutiles a convertirse en una de las facciones que más resalta y su nariz se ve demasiado perfilada. El aspecto del cantante, parece resultar de una gran combinación de procedimientos estéticos que son famosos en la actualidad, como la aplicación de botox.

En el nuevo video musical, el intérprete de 'Blinding Lights' está acompañado por una serie de personajes que todo el tiempo cubren su rostro con máscaras, mientras él presume su "nuevo look". Es importante recordar que en los videos del álbum 'After Hours' el artista mantiene una línea estética muy particular, pues se recrean heridas, moretones e incluso en el clip de 'In Your Eyes' es decapitado y posteriormente en 'Too Late' su cabeza se une al cuerpo de otro ser humano.

La apariencia del canadiense le causó gracia a muchos cibernautas, que aprovecharon la oportunidad para darle rienda suelta a su imaginación y crear memes. The Weeknd ha sido comparado con varios personajes animados como Calamardo, perteneciente la serie televisiva Bob Esponja. Incluso, lo han relacionado con figuras públicas recordadas por sus múltiples intervenciones quirúrgicas .

The Weeknd dejó la música para trabajar en Zara 😔 pic.twitter.com/LhokoTkFu0 — dário (@darioooxx) January 6, 2021

The weeknd Guzmán

Hermanos separados al nacer pic.twitter.com/KoGBCHURvg — Leo Reyes (@reyes_leo2) January 6, 2021

The Weeknd que está pasando contiko amiko? JAJAJAJAJAJAJA tas bien? 🥺 https://t.co/xjZL8j6wjm — 𝕯𝖆𝖓𝖎🎄✨ (@Danipatriciart) January 6, 2021

The Weeknd confirmado para legalmente rubia 3? pic.twitter.com/yq4YGrIHqp — Edward🤠 (@eduardoavelarc) January 6, 2021

No se porque pero ver las fotos de The Weeknd me recordó a estas caricaturas. 😅 pic.twitter.com/Tvx7V5UnpA — Samantha 🕵🏻‍♀️ (@Sam_Barcenas) January 6, 2021

La nueva imagen de #TheWeeknd se me hace conocida.... pic.twitter.com/28t82uNELu — Caleidoscopio científico (@Huitzikiller) January 6, 2021

