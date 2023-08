Alina Lozano aseguró estar llena de pretendientes tras su ruptura con Jim Velásquez, ¿le interesan?

Durante varios meses, Alina Lozano y Jim Velásquez fueron una de las parejas más polémicas y comentadas de la farándula nacional por la diferencia de edad y su “apresurado” compromiso; no obstante, el pasado 4 de agosto la actriz confirmó que había decidido ponerle fin a su relación.

La mujer de 54 años, quien ha participado en múltiples novelas y películas colombianas, ha estado muy activa en sus redes sociales, por lo que el 23 de agosto publicó una historia en su perfil de Instagram, ante sus más de 378 mil seguidores, explicando algo que ha experimentado desde que se encuentra soltera y que no la hace sentir del todo cómoda.

"Alguien que me explique qué es este fenómeno que parece acompañar a las personas cuando han terminado una relación, y es que aparecen pretendientes nuevos o reaparecen pretendientes antiguos y manifiestan su gran interés de retomar algún tipo de contacto al saber que tú estás libre", dijo en su video.

Aunque esto la dejó muy pensativa, también aclaró que no le interesa involucrarse con una nueva persona, pues está afrontando su duelo de la ruptura con su última pareja sentimental; Jim , quien tiene 30 años menos que ella.

"No me parece. El peor momento para que aparezca alguien en mi vida es este, porque yo estoy en pleno duel.Yo soy de las que extraña, de las que siente nostalgia y atraviesa su duelo. Así que no, queridos, no estoy disponible", puntualizó.

¿Por qué Alna Lozano y Jim Velásquez terminaron su relación?

La ruptura entre los famosos se dio luego de que el joven asistiera a un viaje de trabajo con su exnovia y que ambos publicaran un video vestidos como una pareja que va rumbo al altar, lo que claramente generó disgusto en la reconocida intérprete, ya que lo tomó como un irrespeto y una especie de burla.

Aunque el creador de contenido aseguró que le había pedido a Alina una segunda oportunidad, pues se sentía arrepentido por sus actos; esto no sucedió.

“Yo amo a Alina completamente y la quiero en mi vida, entonces voy a luchar por ella. Voy a estar detrás de ella, con calma, siendo muy respetuoso con su proceso”, expresó en ese momento en medio de una transmisión en Facebook.