Jim Velásquez le pidió una segunda oportunidad a Alina Lozano luego de que terminaran la relación

Luego de haber dada por finalizada su relación y de hablar públicamente de los motivos por los que tomaron esta decisión, Jim Velásquez se tomó nuevamente sus redes sociales para informarles a los admiradores de la pareja que le pedirá a Alina Lozano una segunda oportunidad, pues está convencido de que ella es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida.

“Yo amo a Alina completamente y la quiero en mi vida, entonces voy a luchar por ella. Voy a estar detrás de ella, con calma, siendo muy respetuoso con su proceso”, expresó en medio de un live en Facebook. Al momento de la transmisión, el creador de contenido digital que se mostraba arrepentido por lo sucedido se encontraba en Medellín.

Cabe aclarar que la ruptura entre los famosos se provocó luego de que Velásquez asistiera a un viaje de trabajo con su exnovia y crearan contenido vestidos como una pareja que va rumbo al altar, lo que claramente generó disgusto en la intérprete de Nidia en Pedro, el escamoso, pues aseguró que habían cosas que no estaba dispuesta a tolerar en su relación.

“Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación, a pesar de los conflictos, no tiene una base fuerte, no se puede seguir. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí. Yo se lo dije desde el principio a él”, comentó la actriz en las plataformas digitales luego de que se diera a conocer el motivo de la ruptura.

Finalmente Jim aseguró que intentará viajar lo más pronto posible a Bogotá para visitar a la mujer que le lleva 30 años para intentar solucionar la situación, pues está seguro de que desea reanudar su compromiso y seguir con los preparativos de la boda tal y como lo tenía planeado; sin embargo, todavía no se conocen más detalles al respecto.

Las opiniones por por parte de los internautas están un poco divididas, pues mientras unos aseguran que se trata de una relación ficticia, otros simplemente lamentan la noticia.