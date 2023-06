Alina Lozano conoció a su suegra tras más de un año de relación con Jim Velásquez: "estaba nerviosa"

Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más polémicas y criticadas en redes sociales, pues la diferencia de edad entre los dos es algo que nunca han ocultado y que despierta varios sentimientos entre los internautas; además de que los dos se muestran cada vez más enamorados.

La actriz, quien le lleva 30 años a su novio, compartió un video en su perfil de Facebook, relatando todos los pormenores de su primer encuentro con la madre de Velásquez, e incluso realizó una reflexión sobre el humor alrededor de la figura de las suegras, la envidia entre las mujeres, el respeto y el amor propio.

Te puede interesar: Alina Lozano pasó por el quirófano antes de su matrimonio y así se ve al salir de la clínica

“Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas variables como mi edad y que somos contemporáneas”, explicó inicialmente, además dijo que le preguntó a la “señora Alba” por cómo quería que le dijera, ya que se considera una persona muy respetuosa.

Explicó que fue un encuentro muy ameno: “La verdad, me pareció una mujer muy linda, dulce, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía que ella era así porque Jim es igual; yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú. No tuvimos mucho tiempo de hablar, pero me sentí contenta, la verdad”.

Publicidad



A lo largo del clip publicado, que dura ocho minutos, la actriz de 54 años dijo que todavía se cuestionaba por la gran cantidad de comentarios que recibe a diario en sus redes:

“Los ataques más fuertes que he recibido son de personas de mi edad, por enamorarme, por querer seguir con mi vida, por salirme del modelo y querer ser feliz. Hay mujeres que se han ofendido muchísimo y que me desean lo peor con mucha amargura, por eso me di cuenta de que las mujeres debemos ser más validadas”, agregó, e hizo énfasis en que esto responde a que muchas mujeres tienen sentimientos negativos hacia ellas mismas y por eso critican a las demás.

Antes de finalizar la historia que relató, Alina aseguró que se sintió muy cómoda al ver que “la señora Alba” era muy sensata porque “estaba del lado de las mujeres”.

No te pierdas: Alina Lozano mostró finalmente el resultado de sus cirugías en el rostro, así se ve

Publicidad

Lozano prometió que tendría un segundo encuentro con su suegra y dejó claridad de que la oportunidad de compartir con Jim y con su madre fue algo muy gratificante para su relación.