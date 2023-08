Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron el fin de su relación, pero despertaron dudas

En los últimos meses los reconocidos actores Alina Lozano y Jim Velásquez han dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales al anunciar que se habían convertido en novios luego de trabajar en la creación de contenido. Recientemente, la intérprete de Nidia en Pedro, el escamoso, usó de nuevo sus redes sociales para hablar de un problema que se originó dentro de la relación y para informar oficialmente su ruptura a tan solo un par de semanas de su matrimonio.

Lo cierto es que después de la discusión que tuvo con Lozano en Tik Tok, el joven hizo un live en Facebook anunciando que viajaría lo más pronto posible a Bogotá para intentar solucionar las cosas con su exnovia y pedirle así que le diera una segunda oportunidad. Luego de dicho anuncio, ambos causaron revuelo al aparecer en un video sentados juntos mientras exponía que definitivamente el romance se acabó; sin embargo, muchos internautas quedaron con algunas dudas.

"Bueno, hacemos este video para confirmarles a ustedes que efectivamente la relación se acabó, que ya no somos pareja, me imagino que ustedes ya lo habían visto porque todos los medios de comunicación lo sacaron, pero queríamos darles la cara y contarles que ya no va más (...) Ya lloramos, ya gritamos, hemos hecho lo posible por hacer de esto lo más sensato y más tranquilo. A veces se ha podido y otras veces no", comentó la pareja. Posteriormente, Lozano le preguntó a su exnovio si estaba consiente de que se avecina un "verano" largo para los dos.

Ante la sorpresiva pregunta, ambos empezaron a mencionar que, dado el caso, estarían dispuestos a pasar una última noche juntos siempre y cuando no esté involucrado ningún tipo de sentimiento durante el encuentro pasional, lo que generó dudas sobre la veracidad de la ruptura: "yo así de la noche a la mañana no me voy a meter con nadie, entonces pues, si tú me lo pides, yo puedo pasar una noche más contigo", expresó.

Los opiniones de los usuarios de Internet estuvieron algo divididas, pues mientras unos mencionaban lo bello que sería verlos juntos de nuevo, otros simplemente afirmaban que todo se trataba de un montaje: "yo dejo de creer en el amor si ustedes terminan. Pareja joven y bella", "todo era mentira lógicamente ellos no se iban a casar", fueron los mensajes que se leyeron.