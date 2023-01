Actores que iniciaron en la industria del porno y terminaron en Hollywood

Hoy en día conocemos a estas grandes estrellas de Hollywood por sus icónicas apariciones en películas o series que han sido rememoradas a lo largo de los años, sin embargo, no todo es color de rosa.

Estos han sido algunos de los famosos que tuvieron sus inicios en la industria pornográfica, la mayoría de ellos, debido a que necesitaban buscar recursos para sobrevivir.

Antes del lanzamiento de 'Rocky' en 1976, cinta que lo hizo saltar al estrellato, este actor y director de Hollywood hizo parte de una película erótica que se rodó en 1970 llamada 'Staying Alive' o 'The Party at Kitty and Stud's'. En una entrevista para la revista Playboy en 1978, este actor comentó las razones por las que participó en este rodaje, "me moría de hambre cuando la hice. Me habían echado de mi apartamento y llevaba cuatro noches durmiendo en un banco de una estación de autobuses. Estaba desesperado. Cuando tienes hambre haces cosas que normalmente no haces".

Sin embargo, el actor aseguró que ganaba cien dólares (alrededor de 378 mil pesos colombianos) y que no había sexo explícito durante la cinta, además, que con los estándares de la actualidad, esta sería apta para todo mundo.

Antes de convertirse en la gran estrella de las artes marciales, inició sus pasos en el cine con la película porno 'Todo en familia y', la cual fue lanzada en 1975. Esta cinta fue catalogada como comedia porno .

Captura de pantalla de la película 'Todo en familia'.

Esta actriz, que actualmente está retirada de la industria de Hollywood, tuvo uno de sus primeros papeles un una película de porno, de la cual ella se arrepiente por completo. La película se llamó 'Ella no es un ángel' y se estrenó en 1992. Cameron compró todos los derechos de esta cinta y así asegurarse de que nadie la volviera a ver, aunque algunos fragmentos quedaron en manos de otras personas, siempre que estos se suben son bajados de la web. Su gran debut en la gran pantalla se dio en 1994 con la película 'La Máscara'.

El actor y ex gobernador de California hizo parte de una publicación de la revista After Dark, que está dirigida para homosexuales, en la cual posó completamente desnudo.

Foto: Portada de la revista After Dark

El actor, cuyo reconocimiento se debe a 'Mad Men', reveló para la revista Vanity Fair que antes de llegar al estrellato trabajó en la industria porno, en la que hacía parte del departamento de diseño de producción, cuya labor era organizar accesorios y decoración en el set. Aseguró que entró por recomendación de una amiga que le pidió que la sustituyera luego de que él perdiera su puesto en un catering.

Uno de los icónicos protagonistas de 'Friends' tuvo sus primeros pinos en la industria para adultos y participó en la serie 'The Red Shoes Diaries', un drama erótico de Playboy Enterteinment, que se lanzó en 1992. Allí era un actor más del reparto.

Este actor filtró un video con la intención de ganar fama a como diese lugar, por lo que se grabó teniendo relaciones con su novia de aquella época y lo distribuyó.