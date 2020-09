Valerie Domínguez se le midió a ser bartender y preparó un shot saludable

View this post on Instagram

Que tu alimento sea tu medicina!! Acá de bar tender🙋🏻‍♀️ les traigo otro shot, pequeño pero poderoso!! Salud! 🥂 Ingredientes: Apio 🌱 Zanahoria 🥕 Remolacha Jengibre 🥔 Naranja 🍊 Ojo: NO soy Nutriologa ni Nutricionista, pero si 🧙🏼🔮✨ #AlimentaTuCuerpo #SistemaInmune