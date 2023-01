Lo que ha pasado con Jorge Martínez tras ganar Yo Me Llamo como Rafael Orozco

Jorge Martínez fue el ganador de la primera temporada de Yo Me Llamo en el año 2011. Desde ese momento, no solo fue el merecedor de 500 millones de pesos como premio a su gran imitación del ‘Ídolo’, sino del cariño y del reconocimiento de un país entero que lo eligió.

Cuando este artista oriundo del Cesar da una mirada al pasado, recuerda cómo llegó a las audiciones de Yo Me Llamo sin contarle a su familia para no quedar en ridículo por si no le iba bien. No obstante, se dio cuenta que tenía cierto encanto en su voz, pues a pesar de que su caracterización no fuera la mejor, sentía las miradas y la atención de las cámaras sobre él.

Ahora, Martínez considera que canta mucho más parecido a Rafa que en el 2011, por lo que su misión ya no es imitarlo, sino aprovechar su talento para homenajearlo y darles gusto a todos los seguidores del artista fallecido.

