La transformación de vida de Sarah Mintz, actriz de Rafael Orozco

En las noches de Caracol Televisión, los colombianos disfrutan el regreso de la bionovela Rafael Orozco, el ídolo, una producción que recrea la trayectoria, obra y muerte del artista que marcó un hito en el género vallenato.

Tras ocho años de su emisión original, son múltiples los cambios en los actores que conformaron el elenco. Sin embargo, uno de los más notorios es el de la actriz que dio vida a la antagonista de esta historia: Sarah Mintz, antes conocida como Maritza Rodríguez.

“Yo siempre veo mi historia como si fueran dos Maritzas: la actriz y la persona. Siempre la veo así y quiero que conozcan más de mi relación con Dios y lo que siempre busqué como la persona, no como la actriz”, así la artista barranquillera, a través de un video en sus redes sociales, le ha explicado a sus seguidores las razones que la llevaron a tomar la decisión de cambiar su nombre luego de descubrir su propósito espiritual.

La actriz, que también es coach de vida, cuenta que estaba en una búsqueda espiritual y empezó a estudiar kabbalah, por lo cual más adelante se convirtió al judaísmo ortodoxo. Sin embargo, varias personas señalaban que su esposo, el productor mexicano, Joshua Mintz, que también es judío, era el responsable de dicho cambio, por lo cual también aprovechó para aclarar dicha situación, “mi esposo jamás, ni su familia me exigió que yo me cambiara al judaísmo. Nunca me lo pidió como mucha gente dice”.

También explicó a qué la llevó a tomar la decisión de cambiar de nombre a Sarah Mintz, a pesar de ser reconocida en el mundo del espectáculo como Maritza Rodríguez, “siento que uno nace de nuevo y mi alma se tiene que identificar con un nombre. En el judaísmo tenemos nombres judíos, entonces yo me relacioné con Sarah y quise tener ese nombre”.

Sin embargo, esta no fue la única medida que tomó la actriz, pues ahora solo se alimenta con comida Kosher, la cual es aquella que es aceptada por las leyes judías. Asimismo, cambió su vestuario a uno más recatado, con prendas que le cubran gran parte de su cuerpo.

Mintz cuenta que a partir de la decisión de qué tipo de vida quería tener y sus principios espirituales, decidió alejarse del mundo del espectáculo para ser coherente, además de estar mucho más presente en la vida de sus hijos mellizos Yehuda y Akiva. También se refirió a la críticas que esto supuso “mi deseo como ser humano siempre fue ser una madre al 100%, ser una ama de casa. Pero, ¿quién te va a creer eso cuando eres una celebridad?”.

No obstante, la artista que le dio vida a Mónica Camargo, una fanática obsesionada con Rafael, no descarta la posibilidad de ser productora o actriz. Finalmente, le dijo a sus seguidores que busca ser un ejemplo de vida y quiere vivir sus sueños reales que están lejos de la vida artística.

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.