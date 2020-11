"Vivía todo el 'berraco' día de malgenio": Dago García sobre Miguel Varoni en Pedro, el escamoso

Dago García , quien fue el guionista de Pedro, el escamoso junto a Luis Felipe Salamanca, reveló en exclusiva anécdotas detrás de cámaras de la divertida telenovela, pues aunque sucedieron hace 20 años, el equipo de producción y el elenco no olvidan hoy las divertidas grabaciones.

Tal y como lo contó Dago García, Miguel Varoni tuvo una dieta muy estricta, por lo que siempre tenía hambre, sumándole a eso las largas jornada de grabación y los tiempos de entrenamiento físico para poder tener el cuerpazo de Pedro Coral ; lo que lo puso durante tres semanas de malgenio. No obstante, luego cayó en cuenta, mejoró su actitud y volvió a comer lo que más le gustaba.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.