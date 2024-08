Esto es lo que Miguel Varoni y Ana María Trujillo opinan de Julio en Pedro, el Escamoso

Dentro de la historia de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso está el amor que florece entre Fernanda y Pedro Coral, sin embargo, lo que inicialmente parece algo sin amenazas y con la oportunidad de algo mágico termina estando en riego con la aparición de Julio, un hombre que está dispuesto a recuperar el corazón de la empresaria, aunque ni siquiera es consciente de que su chance ya se terminó.

Cabe destacar que este personaje llegó para darle un giro a varios aspectos: como la estabilidad de la empresa, los conflictos para su exesposa y la realidad de Mariana, quien lo consideraba fallecido.

Miguel Varoni y Ana María Trujillo opinan sobre Julio en Pedro, el Escamoso

Los protagonistas de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso tienen puntos de vista diferentes con respecto al rol que tiene Julio dentro de la historia de amor de sus personajes, por lo cual se confiesan al respecto.

Inicialmente, Miguel Varoni destaca que este hombre, interpretado por Antonio Gil, en efecto, es un peligro para Pedro Coral: "sí claro. Para él todos los hombres, cuando se acercan a su amor, son una amenaza".

Ante esto, Ana María Trujillo también da a conocer lo que pensaría Fernanda con respecto a la llegada de su exesposo a esta historia: "yo creo que a los ojos de Pedro sí (es para alertarse), a los de mi personaje no".

En cuanto a cómo asume esta aparición Pedro Coral, Miguel Varoni menciona que: "con un poquito de inmadurez, el tipo no lo maneja muy bien que digamos". Mientras que la actriz cartagenera deja en claro la posición de la empresaria: "uno siempre está seguro como que no, yo no voy a caer ahí otra vez, después de todo lo que me hizo, pero Pedro no ha vivido lo que Fernanda".

Quién es Julio en Pedro, el Escamoso 2

Es el antagonista, el exesposo de Fernanda Ríos, papá de Mariana y ahora principal rival de Pedro Coral. Julio llega con la intención de recuperar a su hija y a su exesposa, a quienes abandonó años atrás, sin ninguna explicación. Pero sus intenciones paran ahí y también trata de apoderarse de la empresa de Fernanda. Él se convierte en la piedra en el zapato para el protagonista de esta historia.

