¿Ana María Trujillo no soporta al personaje de Mariana? Esto piensa de su hija en Pedro el Escamoso

El papel de Ana María Trujillo como Fernanda en Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca ha recibido bastantes halagos en redes sociales y la actriz ha conectado con los televidentes de la producción. Uno de los elementos que más ha llamado la atención ha sido la relación de su personaje con Mariana, su hija.

En exclusiva con Caracoltv.com, la periodista de 54 años comentó que fue fácil trabajar con Melanie Dell'Olmo debido a su profesionalismo, también porque tiene una hija de la misma edad. "Ella está pasando por muchos procesos de las niñas cuando son teenagers, es decir, la rebeldía, sufrimiento y más", es por esto que estas situaciones no le resultaron ajenas.

Ana María Trujillo habla de su hija en Pedro el Escamoso

Por otro lado, hace la claridad de que es difícil llegarle a los tobillos a Mariana, ya que la hija de Julio en la icónica novela es mucho más "enredada, conflictiva y mala", e inclusive carece de empatía con las demás personas. Para finalizar, Trujillo cuenta que en ocasiones tuvo "ganas de ahorcarla" por los actos en su contra y que afectaban a los otros.

Ana María Trujillo cuenta una decepción amorosa

La integrante del elenco de Pedro, el Escamoso, más escamoso que nunca, se atreve a contarnos algunos detalles de su vida personal, principalmente aquellos en los que se sintió rendida en cuestiones de pareja.

"Cuando me divorcié del papá de mis hijas, eso fue en el 2007, y dije 'ya no encontré el hombre de mi vida, ya estoy vieja', imagínate, a los 37 años pensé eso, qué horror", revela Ana María Trujillo, quien consideró que el separarse iba a ser sinónimo de no encontrar una compañía.

