¿Le ataron las manos?: Ana María Trujillo y su mayor reto para interpretar a Fernanda

La historia de Fernanda en Pedro, el Escamoso es capítulo a capítulo mucho más interesante, dado que su personaje ha ido explorando diversas emociones y así como Coral llegó para darle un giro, también apareció el padre de Mariana, quien la tiene en una cuerda floja.

Es por ello que hablamos con Ana María Trujillo, quien le da vida a esta empresaria, para que nos comentara sobre cómo fue el proceso de creación de esta mujer y el mayor reto que tuvo en el proceso.

Construcción de Fernanda para Pedro, el Escamoso

En charla con Ana María Trujillo sobre su vinculación al elenco de esta icónica producción colombiana, la actriz nos da detalles sobre aquellos elementos que utilizó de sí misma para plasmarlos en este querido personaje.

"Es una mujer pila, trabajadora y buena, creo que en eso nos parecemos. Pienso en hacer un esfuerzo de no ser ella", destaca la cartagenera, quien tuvo un compromiso enorme al momento de estar en esta segunda temporada, puesto que quería tener un regreso a la televisión por todo lo alto.

En cuanto a cómo logró su objetivo de diferenciarse de Fernanda, Ana María Trujillo dice: "lo hice agarrándome las manos, porque yo hablo muchísimo con estas, entonces, ella tenía las manos más quietas, como más puesta en su sitio".

Y es que en definitiva, en Pedro, el Escamoso hemos podido ver a una mujer muy tranquila, que siempre suele estar dentro de sus límites, que además está muy centrada en su empresa y su hija. No obstante, también se puede evidenciar como esto empieza a cambiar un poco con la llegada de Pedro Coral a su vida.

"Yo soy costeña, entonces pa' mí es muy difícil que me amarren las manos, yo digo que a mí me pueden encarcelar, pero no me pueden atar", revela la actriz, quien no puede evitar reírse ante esta situación, ya que en verdad representó un reto muy grande para ella, pero que ante las cámaras ni siquiera se percibió como tal.

Para finalizar, Ana María Trujillo cataloga esta segunda temporada de Pedro, el Escamoso, como la novela del año, por lo que considera que ningún colombiano debería perdérsela.

