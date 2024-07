Ana María Trujillo confiesa su momento más escamoso: Se rieron de ella en una discoteca

Sin duda alguna, Ana María Trujillo era la actriz perfecta para entrar al elenco de Pedro, el Escamoso, pues su personalidad es idónea para darle vida a su papel de Fernanda, dado que reflejan la misma buena energía y dulzura. Además, su frescura al disfrutar la vida y no fijarse en el qué dirán la hicieron ideal para esta trama.

Gracias a la segunda temporada de esta producción, la cartagenera decidió regresar a la televisión luego de 13 años alejada de la pantalla chica y quiso acercarse nuevamente a sus fanáticos, a quienes les demuestra que a pesar del tiempo sigue siendo una mujer llena de energía y con un sentido del humor a tope.

Te puede interesar: Ana María Trujillo se anima a completar la canción de 'El Pirulino' de Pedro, el Escamoso

Ana María Trujillo cuenta su momento más escamoso

Dado que esta actriz disfruta de hasta el instante más mínimo de la vida, pues siempre intenta verle el lado positivo, nos cuenta, sin pena, la razón por la cual cuando se encontraba en su época universitaria se robó todas las miradas.

Antes de esto, Ana María Trujillo hace énfasis en que: "yo he hecho muchas cosas escamosas, yo me la paso haciendo eso. Aunque no lo crean yo soy todo el tiempo chistosa".

Conoce más: Así fue el reencuentro entre Ana María Trujillo y Miguel Varoni para Pedro, el Escamoso

Publicidad

La intérprete de Fernanda, en Pedro, el Escamoso, relata que esta historia sucedió cuando estaba en la universidad en Bogotá y vivía con dos de sus hermanas en el mismo apartamento.

"Eran las 12:30 de la noche y dijimos nos vamos a ir en pijama a una discoteca, nos montamos en el carro con unas amigas y llegamos así a este lugar. Todo el mundo nos miraba como '¿estas locas qué?', pero es que además nos conocían y se reían como locos. Entramos un ratico y salimos corriendo", cuenta Ana María Trujillo.

Lee también: Ana María Trujillo regresa a la actuación con Pedro El Escamoso 2 luego de 13 años: “Estaba oxidada”

Publicidad

Fernanda en Pedro, el Escamoso

Es una mujer elegante, atractiva y vanidosa. Fue madre soltera siendo una joven universitaria y a fuerza y tenacidad logró convertir su pequeña empresa de consultoría informática, en una exitosa compañía de desarrollo de software. De su breve romance con un conferencista español, nació su hija Mariana, quien es su adoración y fuente de problemas. De esta experiencia le quedó un temor y rechazo por las relaciones con los hombres y no se le conoce interés sentimental alguno.

Su vida la dedica a su hija y a su empresa. Sus relaciones amorosas son cortas y deliberadamente las termina cuando siente que están interfiriendo con su independencia, y su decisión de no comprometerse afectivamente. Tiene un gran sentido del humor y su optimismo le permite superar todas las dificultades, pero ha llegado a una edad en la que ha comenzado a cuestionarse sobre lo que será su futuro en el momento en que Mariana se vaya de su lado.

En lo más profundo de sus negaciones, Fernanda quiere ser amada. Se deja manipular por Mariana, su hija, porque, se siente culpable por no haberle dado un padre y un hogar, y ha permitido que la joven desde muy niña haga su voluntad.

No te pierdas Pedro, el Escamoso en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.