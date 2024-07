Ana María Trujillo se anima a completar la canción de 'El Pirulino' de Pedro, el Escamoso

La segunda temporada de Pedro, el Escamoso ha sido todo un éxito para los colombianos, que no solamente tienen a la producción como la número uno en su horario, sino ha causado que los televidentes reaccionen hacia los personajes de esta historia y vuelvan a bailar, como en sus años dorados, 'El Pirulino'.

Y es que Ana María Trujillo fue una de las actrices que se sumó a toda esta pasión por Pedro Coral, dado que en esta oportunidad le está dando vida a Fernanda, el nuevo gran amor del 'Mompirri', y se sienta como una 'Escamosa' más.

Ana María Trujillo llena la canción de 'El Pirulino'

Como una manera de medir sus conocimientos de esta producción, retamos a la actriz para que nos demostrara si conocía muy bien Pedro, el Escamoso, por lo cual le pasamos la letra de 'El Pirulino' con algunos espacios en blanco, los cuales ella estaba encargada de llenar con la palabra correcta.

No obstante, Ana María Trujillo prefirió arriesgarse y más bien un giro a este icónico tema musical, pues en vez de decir todo a la perfección, quiso mostrar su sentido del humor y darle otro significado.

De esta manera, la propuesta de la actriz de Pedro, el Escamoso, en modo de juego, queda así: "Pirulino se metió una borrachera, en la casa de Aquilino se desmayó, en el patio llegó y lo pisó una perra, y le ha roto el hueco del pantalón, pirulin pin pon, pirulin pin pon, la pinche camisa y el único pantalón".

Ana María Trujillo volvió a la actuación tras 13 años

En exclusiva, la reconocida actriz reveló cómo fue regresar a trabajar en un proyecto de este tipo teniendo en cuenta que estuvo alejada de las cámaras durante más de 13 años, en los que estuvo enfocada en criar a sus hijos.

“Noticiero sí, lo último que hice fue hace 8 años, pero hace 13 años que no hacía ninguna novela o serie, estaba medio oxidada. Me llamó mi mánager de toda la vida y me dijo ‘Imagínate que tengo un papel que yo te veo pintada ahí y yo le dije a la gente de Caracol que podías ser tú’”, expresó.

Asimismo, afirmó que su representante le pidió viajar de República Dominicana a Colombia para presentar el casting de Fernanda Ríos, una mujer sofisticada que llamará la atención de los fanáticos de la historia gracias a su personalidad.

“Ella me dijo que eran solamente tres meses (…) Me pareció perfecto este tiempo porque yo tengo una hija adolescente y no la puedo dejar tirada allá (…) Vine, hice el casting y diez días después me dijeron que había quedado y empecé a gritar por toda la casa. O sea, ustedes no se imaginan el show, mi esposo y mis hijas estaban felices”, explicó.

