Proceso de maquillaje de Miguel Varoni a Pedro, el Escamoso: Así le ponen extensiones

El regreso de Pedro, el Escamoso a la pantalla chica ha causado varios sentimientos en los colombianos, quienes rondan entre la nostalgia, la felicidad y la sorpresa, dado que ven cómo la esencia de un personaje, es por ello que su estilo insignia se mantiene con el paso del tiempo.

Es por ello que nos sumergimos en las grabaciones de esta producción para ver en detalle cómo es todo el proceso de maquillaje de Miguel Varoni, quien pasa de ser él a darle vida a Pedro Coral, con quien tiene bastantes diferencias con respecto a su aspecto y forma de vestir.

Personificación de Pedro, el Escamoso

En definitiva, Pedro Coral es un hombre bastante particular y cuyo estilo ha dejado una marca desde su primera aparición en televisión, razón por la que para nadie es un secreto que su huella es su melena, camisas con llamativos diseños y sus botas.

Oscar Buitrago, director de maquillaje de Pedro, el Escamoso: más escamoso que nunca, nos da detalles de cómo fue la construcción de este papel: "Pedro ya fue creado hace muchos años, así que en este momento no se originó, sino que se transformó porque es una persona que viene a un paso de tiempo, al que le han pasado los años y muchas situaciones divertidas o por cosas de la vida dura que le ocurre a un ser humano que tiene que sobrevivir".

Y es que la idea no era cambiar a Pedro Coral, sino demostrar cómo se puede mantener su ser con el paso de los años: "nos toca buscar cómo lo hacemos ver como Pedro, el Escamoso, pero a su edad madura", añadió.

A su vez, Oscar Buitrago relata cuál fue el mayor reto de esta personificación: "buscar unas extensiones fue muy difícil, donde tocó por todo Colombia decir 'venga, quién tiene este pelo que necesitamos comprar'. Finalmente, llegó de Ecuador y fue el único que a última hora dijimos ese es y que combinaba con el personaje".

Con respecto al mayor reto con el icónico cabello de Pedro Coral, este director de maquillaje recalca: "logramos que tuviera movimiento, que se adaptara a él, la colorimetría, pero más que todo el movimiento. Todos vamos a bailar con las extensiones de Pedrito".

Qué pasó con Pedro, el Escamoso durante 20 años

En el primer capítulo de la segunda temporada de esta producción, fue el mismo Pedro Coral el encargado de relatar todo lo que vivió durante este tiempo en el que estuvo fuera de Colombia, pues explicó que se fue del país rumbo a Europa porque se encontraba decepcionado y sin ilusiones, además de aprovechar la oportunidad que le brindó un amigo de realizar este viaje. Estando allí, trabajó durante dos años como conductor de camiones por todo el territorio que hace parte de la comunidad de dicho continente.

Este personaje contó que todo iba bien hasta que la hija de uno de sus patrones se enamoró de él, lo cual se le volvió un problema y tuvo que dejar esto de lado, contando con la buena suerte de que pasó un carguero asiático que lo contrató como cocinero, sin embargo, tuvo líos con uno de sus compañeros. Tras todo esto, terminó en Estados Unidos, en donde dio clases de baile, en la que 'El Pirulino' era la sensación, aunque en medio de una de estas lecciones llegaron las autoridades de migración.

Gracias a la ayuda de una 'gringa', Pedro Coral pudo salir de allí y recorrer todo este país, arribando finalmente a Los Ángeles, ciudad en la que trabajó como aseador en una academia de actuación, por lo que no dudó en escuchar algunas de las clases que dictaban en este sitio y con ello se animó a presentar un casting, aunque no le fue del todo bien, ya que se atrevió a realizar su propia propuesta y al director eso no le gustó.

Finalmente, y luego de haberse topado con el doctor Cesar Luis Freydell, su mayor enemigo, este personaje cumplió la labor de conductor de varios famosos, puesto que el empresario lo ayudó en ello. Después de todas estas aventuras, el padre de Pedro Jr. terminó deportado y por ello le tocó regresar a Colombia.

