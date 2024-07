Carlos Torres enumera los cambios de Pedro Júnior en Pedro, el Escamoso, ¿se parecen?

El inicio de Pedro, el Escamoso cautivó a los colombianos con una historia esperada por los fanáticos de este particular personaje, quienes se enteraron de qué pasó en la vida de todos los que hacían parte de esta historia, siendo Pedro Júnior uno de los que más impactó, dado que ha tenido varios cambios. Carlos Torres es el encargado de interpretar a este joven hijo de Pedro Coral, por lo cual nos da detalles de su personalidad.

Carlos Torres habla de los cambios de Pedro Júnior

El actor, quien sorprendió a los televidentes con su papel y fue bien recibido por quienes vieron el primer capítulo de Pedro, el Escamoso, enumera cuáles son las diferencias que tiene este joven en esta segunda temporada.

"Este es un Pedro Júnior completamente nuevo e inesperado. Créanme que lo que hayan visto de la primera temporada aquí los va a tomar por sorpresa, pues la historia da un giro que es lo que hace atractiva la trama. No quiero adelantar mucho, pero en este reencuentro, en el que mi personaje tiene 20 años sin ver a su padre, de un día a otro se le aparece en la puerta de la casa", recalca Carlos Torres.

Y es que ya pudimos ser testigos de esta relación padre e hijo, por lo que el actor menciona que: "va a causar (Pedro Coral) que se destroce completamente la vida de Pedro Júnior por una cantidad de cosas que empiezan a pasar, tanto en su vida personal como en su relación con su padre", no sin antes exaltar que durante toda esta producción la comedia siempre estará presente y que hay personajes muy divertidos.

Con respecto a la personalidad de este papel dentro de Pedro, el Escamoso, Carlos Torres menciona: "Pedro Júnior es muy psicorrígido, muy pasado, quiere tener siempre todo organizado y perfecto, yo como tal sí soy más relajado".

"Tiene una pésima relación con su padre, perversa, cosa que no es mi caso, pues me llevo muy bien con mi familia, sin embargo, Pedro Júnior tiene como un afán de aceptación y no reconoce sus raíces, de dónde viene y cómo ha llegado donde está; se le ha olvidado quién lo ha ayudado y apoyado durante todos los años. Se avergüenza de su familia y su padre", añade el intérprete del hijo de Pedro Coral, quien da más muestras de los rasgos e personalidad de su personaje.

Para finalizar, en medio de risas, Carlos asegura que a su personaje le pasarán un montón de situaciones que él no ha experimentado en su vida como tal, por lo cual esta ha sido una oportunidad de tener un acercamiento a otro tipo de relaciones entre seres queridos.

