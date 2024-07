Luz Estrada reveló cómo fue la experiencia de trabajar con Miguel Varoni en Pedro el Escamoso

El estreno de Pedro, el Escamoso, más escamoso que nunca arrasó y emocionó a los colombianos que se conectaron con la secuela de esta exitosa telenovela, pues además de contar con Miguel Varoni para contar qué pasó en los 20 años que estuvo por fuera del país, presentó nuevos actores que llegaron a interpretar personajes que le sumarán elementos interesantes a la historia.

Uno de estos es la Tía Elvira, quien tomará vida gracias a la reconocida actriz Luz Estrada, recordada por sus papeles en producciones como Las Hermanitas Calle, Los Briceño, El Cartel de los Sapos: el origen y más. En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, esta actriz paisa relató cómo eran los días en rodaje con el protagonista de esta historia, Miguel Varoni.

“Es una persona humilde, generosa, tranquila y con muy buen sentido del humor. Me hizo sentir completamente cómoda, desde el premer día me conecté con él. Todo el tiempo está haciendo apuntes y chistes para que nos sintamos bien. Las caras que hace…me cuesta no reírme”, expresó.

Además, agregó que es un hombre genuino y muy chistoso que se esfuerza por hacer sentir cómodos a sus compañeros de set. Para darle un toque 'Mompirri' a su entrevista, Estrada asegura que "Hay niveles papá, hay niveles”, y que estos los supera el intérprete de Pedro Coral.

Quién es Elvira Pacheco en Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca

Elvira Pacheco es una mujer de alrededor de 50 años, hermana del difunto Juan Pacheco. Proviene de una familia tradicional y moralista, pero oculta un lado pecaminoso que todos conocen, aunque prefieren ignorar. Enamorada de Tuto Benedetti, un farsante que solo promete un futuro maravilloso, el cual nunca cumple. Elvira se ve engañada y abandonada cuando descubre que él la traiciona con una amiga poco atractiva. Este evento la deja con una gran frustración y un apetito insaciable por los hombres.

A pesar de su edad, Elvira es atractiva y se cuida obsesivamente como esteticista exitosa. Tiene un salón de belleza y un apartamento propio en el que vive con diferentes parejas fugaces. No conoce la moderación y disfruta de fiestas. La llegada de su sobrina nieta le da una vía para expresar su amor maternal frustrado, aunque se rehúsa a ser llamada abuela. Es generosa con su familia y, a través de su éxito en el negocio, les brinda un lugar para vivir gratis en la casa que le compró a su hermana. Elvira es directa y no teme decir lo que piensa, sin importar lo políticamente correcto.

