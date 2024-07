¿Se cortará el cabello? 'Mompirri' dice cómo ser un verdadero escamoso y Pedro Jr. sugiere un cambio

El estreno de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca en Caracol Televisión fue un verdadero éxito y el regreso de Miguel Varoni en las botas del 'Mompirri' causó todo tipo de emociones entre los colombianos, quienes también pudieron conocer al personaje de Pedrito Jr. interpretado por Carlos TorresCarlos Torres.

En el episodio de estreno, Coral se reencontró con su hijo, después de estar durante 20 años en el extranjero afrontando todo tipo de situaciones. Su primera interacción resultó ser emocionante para los televidentes, pues su Pedrinchi se mostró algo confundido por su personalidad e incluso su atuendo.

¡Hay niveles! Esto es lo que debe tener un verdadero escamoso

Es por eso que en exclusiva con Caracoltv.com, 'Mompirri', se le mide a contarnos cómo ser un verdadero escamoso y así dar algunas lecciones de estilo a su Pedrito. Varoni, caracterizado como Pedro, inicia contando que lo más importante es el cabello largo y es así como muestra su melena, elemento característico e icónico que no pasa desapercibido en ningún momento.

A continuación, da detalles sobre su vestimenta, haciendo énfasis en que luce una "full combination, como decimos en Estados Unidos", pero no siendo esto suficiente, procede a mostrarnos otro outfit que derrocha estilo.

"También sumercé puede usar ese pantalón blanco con esta camisa colorida…mássimo. Es la neutralidad del blanco con el color fuerte en la parte superior que hace que resalte la personalidad del escamoso".

Y por supuesto, no pueden faltar las botas de 'Mompirri', las cuales lo han acompañado durante toda su vida y son un elemento obligado para verse lo más escamoso posible: "Estas botas me las gané y han estado en EE. UU., Europa, Canadá, y el mundo entero, por supuesto también en Colombia. Con estas botas he jugado futbol, basquetbol, bolos, tejo y más", asegura.

La prenda que Pedro Coral le regaló a Pedro Jr., pero que él se niega a utilizar

Continuando con su discurso sobre su calzado tan especial, revela que no se olvidó de su hijo mientras estaba en Estados Unidos y le compró una prenda que complementa sus atuendos y le dan el sello inconfundible del 'Mompirri'.

"Le traje a mi papito, a mi Pedrinchi lindo, unas botas que compré en Texas, negras, puras, divinas, idénticas a estas mías".

Pedrito Jr. se siente entre la espada y la pared y su excusa para no herir a su padre al decirle que en realidad no piensa usar ese calzado porque no le gustó, es asegurar que le quedaron "un poquito apretadas".

¿Pedro el Escamoso se va a cortar el cabello?

Al final, el joven empresario realiza una broma y dice: "Yo realmente soy un poco más clásico y tanto color no es mi estilo. Esos looks son bonitos como para un carnaval de Barranquilla, pegaría muy bien el blanco con la camisa amarilla y un marimonda".

Sin rendirse, Pedro Jr. le propone cambiar su estilo para verse más moderno, pues lleva dos décadas luciendo igual "Debería pensarlo bien, ese pelo, padre...Yo sé que no se lo va a cortar, pero debería pensarlo bien. Podríamos cambiar un poco el look".

