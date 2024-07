Ana María Trujillo regresa a la actuación con Pedro El Escamoso 2 luego de 13 años: “Estaba oxidada”

Este martes 16 de julio, los seguidores de Caracol Televisión se dejarán contagiar por la emoción de Pedro, el Escamoso 2, la exitosa producción que reúne a grandes actores de la talla de Miguel Varoni, Carlos Torres y Ana María Trujillo.

En exclusiva, la reconocida actriz reveló cómo fue regresar a trabajar en un proyecto de este tipo teniendo en cuenta que estuvo alejada de las cámaras durante más de 13 años, en los que estuvo enfocada en criar a sus hijos.

“Noticiero sí, lo último que hice fue hace 8 años, pero hace 13 años que no hacía ninguna novela o serie, estaba medio oxidada. Me llamó mi mánager de toda la vida y me dijo ‘Imagínate que tengo un papel que yo te veo pintada ahí y yo le dije a la gente de Caracol que podías ser tú’”, expresa.

Asimismo, afirma que su representante le pidió viajar de República Dominicana a Colombia para presentar el casting de Fernanda Ríos, una mujer sofisticada que llamará la atención de los fanáticos de la historia gracias a su personalidad.

“Ella me dijo que eran solamente tres meses (…) Me pareció perfecto este tiempo porque yo tengo una hija adolescente y no la puedo dejar tirada allá (…) Vine, hice el casting y diez días después me dijeron que había quedado y empecé a gritar por toda la casa. O sea, ustedes no se imaginan el show, mi esposo y mis hijas estaban felices”, explica.

De qué trata la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos. Miguel Varoni será de nuevo el protagonista de Pedro, el escamoso.

Las mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero. En la parte sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que de costumbre, y sus viejos dilemas en el amor serán una constante.