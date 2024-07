Pedro el Escamoso habla con Néstor Lorenzo: ¡Estará en la final de la Copa América 2024!

La final de la Copa América 2024 está más colombiana que nunca y una de las grandes sorpresas de la gran final, donde Colombia enfrentará a Argentina, es que Pedro el Escamoso ya va en camino al Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos.

Miguel Varoni, quien le da vida a este personaje para la segunda temporada de Pedro el Escamoso, se pone las botas del Mompirri y expresa estar listo para vivir las emociones del fútbol.

¡La fiera ya va en camino! Pedro el Escamoso estará en la final de la Copa América 2024

Pedro Coral habla con Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, y le dice en la llamada que no tarda en llegar al estadio donde se vivirá el emocionante encuentro deportivo.

"¡Mompirri, ya voy para allá papito! Sumercé tranquilo, mientras tanto use a James, y a Díaz también. Pero no se me ponga así, papá", expresa, sin poder ocultar su preocupación y su afán, pues no se quiere perder el partido.

Y como Pedro no desaprovecha la oportunidad, le recuerda a Néstor Lorenzo que Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca, se estrenará el próximo 16 de julio en Caracol Televisión y en Disney+.

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el escamoso?

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

Todo esto lo obliga a inventar una serie de historias para ocultar su vida sacrificada, con la única intención de ganarse la admiración y el respeto de todos. Miguel Varoni será de nuevo el protagonista de Pedro, el escamoso.

Las mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero. En la parte sentimental, Pedro vuelve más enamoradizo que de costumbre, y sus viejos dilemas en el amor serán una constante.