Carlos Torres habla de su personaje de Pedro Jr. en la secuela de Pedro el Escamoso.

El gran estreno de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca en las pantallas de Caracol Televisión emocionó a los colombianos con su primer capítulo, pues Miguel Varoni regresó como 'Mompirri' pero esta vez, en compañía del actor Carlos Torres en el papel de Pedro Jr.

Como una invitación para ver esta secuela de la exitosa telenovela colombiana, este barranquillero de 35 años, quien tiene una amplia experiencia en la industria de la actuación, hace referencia a los cambios que experimentó su personaje, ya que ahora los colombianos podrán verlo convertido en un verdadero hombre de negocios.

"Consejo, préstenle atención a esos niños que son escamosos de pequeños... Que de grandes se pueden convertir en importantes empresarios", dice el intérprete con una actitud jocosa, pues tiene claro que los televidentes se van a divertir con las ocurrencias del 'Mompirri'.

Quién es Pedro Jr. en Pedro el Escamoso

Pedrito fue un niño que creció a la deriva. Después del corto tiempo que compartió con su padre, y luego de su intempestiva partida, Pedrito quedó a cargo de doña Nidia, quien lo educó como si fuera su propio hijo hasta convertirse en un hombre serio y responsable dedicado a sus estudios. Su relación con Pedro Coral a la distancia fue esporádica e irregular, y en los últimos años casi inexistente.

El joven se dedicó a sus estudios universitarios, y luego a su fulgurante carrera, razón por la cual la comunicación con su padre se limitó a solo ocasiones especiales. Pasó el tiempo y Pedrito se transformó en un sofisticado y atractivo joven de modales impecables, entró a trabajar a la empresa de Fernanda y rápidamente se convirtió en, no solo la mano derecha de su jefa, sino en el novio de su hija Mariana. A pesar de no negar su pasado, Pedro júnior prefiere no recordarlo, y prefiere asimilar a sus nuevos amigos con las características propias de la generación de privilegiados. Cuando Pedro Coral regresa, le es difícil reconocerlo, y aceptar en lo que se ha convertido.

