¿Le preocupaba su esposo? Ana María Trujillo habla de su beso con Miguel Varoni en Pedro el Escamoso

Desde el primer capítulo de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca, los colombianos han podido ver la química que existe entre 'Mompirri' y Fernanda: el nuevo amor platónico del protagonista de esta historia y la mujer que lo hace suspirar. Fue justamente en el episodio 11 donde estos dos personajes se dejaron llevar por la pasión y por sus sentimientos hasta el punto en que se dieron un apasionado y romántico beso.

Para conocer detalles detrás de esta escena, la cual causó diversas reacciones entre los televidentes, Ana María Trujillo habla en exclusiva con Caracoltv.com y aquí te mostramos sus comentarios sobre su experiencia en el set con Miguel Varoni.

Ana María Trujillo y la escena en la que su personaje, Fernanda, besa a Pedro Coral.

"Para grabar la escena esa noche yo me acuerdo de que me desperté diciendo 'mi esposo nunca me conoció como actriz, sino como presentadora de noticias’", comenta la intérprete costeña. También confiesa que tenía un leve dilema, pero era consciente de que esto hacía parte de su profesión.

Trujillo cuenta que "fue espectacular" gracias a la actitud y profesionalismo de Miguel Varoni: "Lo hizo tan relajado y tranquilo que fue súper natural". Adicionalmente, menciona que tiene una gran amistad con el protagonista y con Catherine Siachoque, su esposa desde hace más de 25 años, lo que le permitió sentirse más cómoda ante las cámaras y las personas de la producción que estaban presentes durante el rodaje.

Ana María Trujillo cuenta su momento más escamoso

Dado que esta actriz disfruta de hasta el instante más mínimo de la vida, pues siempre intenta verle el lado positivo, nos cuenta, sin pena, la razón por la cual cuando se encontraba en su época universitaria se robó todas las miradas.

Antes de esto, Ana María Trujillo hace énfasis en que: "yo he hecho muchas cosas escamosas, yo me la paso haciendo eso. Aunque no lo crean yo soy todo el tiempo chistosa".

La intérprete de Fernanda, en Pedro, el Escamoso, relata que esta historia sucedió cuando estaba en la universidad en Bogotá y vivía con dos de sus hermanas en el mismo apartamento.

"Eran las 12:30 de la noche y dijimos nos vamos a ir en pijama a una discoteca, nos montamos en el carro con unas amigas y llegamos así a este lugar. Todo el mundo nos miraba como '¿estas locas qué?', pero es que además nos conocían y se reían como locos. Entramos un ratico y salimos corriendo", cuenta Ana María Trujillo.

