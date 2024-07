¿A qué se dedicó Ana María Trujillo fuera de la televisión?: Esto hizo la actriz

Una de las mejores cosas de esta segunda temporada de Pedro, el Escamoso es que los colombianos pudieron ver nuevamente en pantalla a Ana María Trujillo, una de las actrices más queridas del país, pero que estaba alejada de la televisión, por lo cual ha reconectado con sus fanáticos que han estado encantados con lo hecho con su personaje de Fernanda.

A pesar de esto, muchos de los seguidores de esta particular historia se han preguntado sobre qué hizo mientras que estuvo fuera de la pantalla chica y, además, del país, ya que se radicó fuera de Colombia.

A qué se ha dedicado Ana María Trujillo

Durante 13 años, esta actriz dejó la televisión para tomar un nuevo rumbo y darle otra prioridad a su vida, en la que el trabajo había tomado el protagonismo. Es por ello que la integrante del elenco de Pedro, el Escamoso nos pone al día de todo lo que hizo.

"Llevo nueve años viviendo en República Dominicana, espectacular, en un sitio que se llama Punta Cana que es chiquitico y no hay mucho que hacer, pero soy feliz. Además, estoy siendo mamá, cosa que no había podido hacer desde hace muchos años porque cuando uno se mete en esto trabaja demasiado y no tiene tiempo", menciona.

En medio de esto, Ana María Trujillo recalca cómo fue su tiempo en Colombia: "llegó la hora de volver y regresé, aunque voy y vengo. Pedro, el Escamoso se grabó en tres meses, entonces, fue super chévere porque fue un break para mí aquí en Bogotá trabajando. A su vez, ustedes saben que yo soy cartagenera, así que fui a visitar a mis papás, mis hermanas y mi familia que está allá".

Siguiendo con las cosas que hizo fuera de la televisión, la actriz confiesa: "me he dedicado a ser ama de casa, cosa que nunca había hecho en mi vida, nunca, en serio. Además, estoy trabajando en construcción porque tengo una socia con quien tengo unos proyecticos ahí".

Para finalizar y como uno de los hechos más importantes, Ana María Trujillo explica que no ha dejado el arte fuera de sus planes de vida: "tengo muchas amigas y soy musa del carnaval de Punta Cana. Somos un grupo de 40 mujeres que hacemos todos los años nuestros disfraces, hacemos juntaderas para cocer y creamos nuestros propios trajes".

