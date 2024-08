La broma que Miguel Varoni le hizo a Ana María Trujillo y que le molestó, ¿amantes?

Ana María Trujillo llegó a Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca, a enamorar a los colombianos con su personaje de Fernanda, una elegante y exitosa empresaria que con el tiempo se deja llevar por sus sentimientos e incluso llega a tener una noche de pasión con el 'Mompirri', interpretado por Miguel Varoni. La gran química que los televidentes evidencian en cada capítulo se debe a la amistad que tienen estos dos actores fuera del set de grabación, es por eso que las anécdotas graciosas juntos no faltan.

En exclusiva con Caracoltv.com, Trujillo, quien llevaba 13 años alejada de las cámaras, recordó una broma de Varoni que la hizo sentir algo incómoda y creyó que podría generar chismes en la producción.

Para entender lo que sucedió, es importante tener en cuenta que mientras rodaban la secuela de la novela, tanto Miguel como Ana tenían su propio camerino con baño privado, pero en una ocasión ella tuvo que utilizar la casa rodante de Varoni:

"Había un baño para él nada más y yo le dije “yo voy a entrar ahí” y él puso un letrero que decía “Miguel y su amante”. A lo que ella le respondió: 'Quita eso, van a crear un chisme, yo no soy tu amante'".

Posteriormente, bromearon mencionando a José y Catherine, haciendo referencia a sus parejas en la vida real y en la actualidad.

Ana María Trujillo cuenta su momento más escamoso

Dado que esta actriz disfruta de hasta el instante más mínimo de la vida, pues siempre intenta verle el lado positivo, nos cuenta, sin pena, la razón por la cual cuando se encontraba en su época universitaria se robó todas las miradas.

Antes de esto, Ana María Trujillo hace énfasis en que: "yo he hecho muchas cosas escamosas, yo me la paso haciendo eso. Aunque no lo crean yo soy todo el tiempo chistosa".

La intérprete de Fernanda, en Pedro, el Escamoso, relata que esta historia sucedió cuando estaba en la universidad en Bogotá y vivía con dos de sus hermanas en el mismo apartamento.

"Eran las 12:30 de la noche y dijimos nos vamos a ir en pijama a una discoteca, nos montamos en el carro con unas amigas y llegamos así a este lugar. Todo el mundo nos miraba como '¿estas locas qué?', pero es que además nos conocían y se reían como locos. Entramos un ratico y salimos corriendo", cuenta Ana María Trujillo.

