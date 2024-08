A Ana María Trujillo le costó mucho enamorarse de Pedro Coral, ¿por qué?

La segunda temporada de Pedro, el Escamoso, sin duda, ha cautivado a los colombianos y cada noche se convierte en tema de conversación en redes sociales, ya sea por su historia o por los personajes que la rodean, tanto los que volvieron dos décadas después, como quienes se sumaron al elenco.

Aunque algunos se parecen a las personas que interpretan, otros tienen diferencias significativas y esto ocurrió con Ana María Trujillo, que interpreta a Fernanda en la producción. La mujer aseguró que el ‘Mompirri’ la ayudó a ser la persona que quiere.

Ana María Trujillo se enamoró de Pedro Coral

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, la actriz explicó que era claro que su personaje desarrollaría sentimientos por un hombre que solo tiene amor para dar, opinó que esto era evidente, sin embargo, no fue fácil.

Pensando desde su perspectiva como mujer, se cuestionó en varios momentos cómo podría enamorarse de Pedro, si había leído los libretos y allí era evidente que el hombre le estaba mintiendo: “dije, ¿cómo me voy a enamorar de este mentiroso que las enamora a todas?”.

A pesar de todo, también encontró un aspecto positivo en el protagonista de la historia y cuando esto sucedió fue muy fácil que los sentimientos salieran: “él es puro corazón, Pedro es igual a amor, vino a este mundo a dar cosas lindas, sí, tiene otros conflictos, pero lo hace sin querer”, mencionó.

Con esto aclaró que ella, igual que su personaje, tienen un enorme cariño por Coral y todo lo que han vivido y seguramente seguirán viviendo junto a sus seres queridos y quienes los rodean, como Mariana y Pedro Jr.

A qué se ha dedicado Ana María Trujillo

Durante 13 años, esta actriz dejó la televisión para tomar un nuevo rumbo y darle otra prioridad a su vida, en la que el trabajo había tomado el protagonismo. Es por ello por lo que la integrante del elenco de Pedro, el Escamoso nos pone al día de todo lo que hizo.

"Llevo nueve años viviendo en República Dominicana, espectacular, en un sitio que se llama Punta Cana que es chiquitico y no hay mucho que hacer, pero soy feliz. Además, estoy siendo mamá, cosa que no había podido hacer desde hace muchos años porque cuando uno se mete en esto trabaja demasiado y no tiene tiempo", menciona.

En medio de esto, Ana María Trujillo recalca cómo fue su tiempo en Colombia: "llegó la hora de volver y regresé, aunque voy y vengo. Pedro, el Escamoso se grabó en tres meses, entonces, fue super chévere porque fue un break para mí aquí en Bogotá trabajando. A su vez, ustedes saben que yo soy cartagenera, así que fui a visitar a mis papás, mis hermanas y mi familia que está allá".

