Miguel Varoni da los motivos por los que Ana María Trujillo era la indicada para ser Fernanda

Ya que en la segunda temporada de Pedro, el Escamoso el protagonista pasaba de amar profundamente a la doctora Paula a dejarse maravillar por la ternura de Fernanda, Miguel Varoni nos da detalles de los rasgos que debía tener esta empresaria y el maravilloso trabajo hecho por Ana María Trujillo al desarrollarla.

Miguel Varoni habla sobre Ana María Trujillo

Dado que fue el encargado de darle inicio al personaje de Pedro, el Escamoso, este actor más que nadie conoce en profundidad a Coral, las cosas que lo motivan y lo conmueven, así mismo aquellas características de las mujeres que logran enamorarlo, por lo cual quiso que al estructurar el ingreso de una nueva mujer dentro de la historia, esta cumpliese con esas virtudes.

Es por ello que al comentar sobre Ana María Trujillo, Miguel Varoni no puede evitar decir: "Anita es hermosa, una dulzura, creo que es una mujer muy bien elegida para el personaje de Fernanda". Y es que a pesar de que ellas no sean la misma persona, sí tienen elementos que las hacen similares así como: "la forma como dice las cosas y su sonrisa".

Y es que en definitiva para este actor su colega cumplía con todos los requisitos necesarios, algo que ahora hace que no se imagine a otra persona cumpliendo con este rol, recalcando que además reforzaron una amistad dentro del set.

Con respecto a los retos que tenía Ana María al aceptar este papel, Miguel Varoni exalta que: "era difícil crear este personaje de Fernanda, que es una mujer dueña de un gran emporio y, pues, que se fijara en Pedro es como complicado, pero lo hace tan divino y creíble que logró cosas muy únicas en ella y que solamente Ana María las hubiera podido hacer".

Ana María Trujillo y la escena en la que Fernanda besa a Pedro Coral

"Para grabar la escena esa noche yo me acuerdo que me desperté diciendo 'mi esposo nunca me conoció como actriz, sino como presentadora de noticias’", comenta la intérprete costeña. También confiesa que tenía un leve dilema, pero era consciente de que esto hacía parte de su profesión.

Trujillo cuenta que "fue espectacular" gracias a la actitud y profesionalismo de Miguel Varoni: "Lo hizo tan relajado y tranquilo que fue súper natural". Adicionalmente, menciona que tiene una gran amistad con el protagonista y con Catherine Siachoque, su esposa desde hace más de 25 años, lo que le permitió sentirse más cómoda ante las cámaras y las personas de la producción que estaban presentes durante el rodaje.

