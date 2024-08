Luz Estrada, Elvira en Pedro, el Escamoso: reaccionó a los peores looks del ‘Mompirri’

Sin duda, Elvira es la eterna enamorada de Pedro Coral en la segunda temporada de Pedro, el Escamoso. Desde su primer encuentro, la mujer quedó flechada con el ‘Mompirri’, tanto así que le abrió las puertas de su casa para que pudiera quedarse allí.

De la misma forma, se ha mostrado bastante atraída y, de hecho, ha intentado que su amistad se convierta en algo más grande, sin embargo, él ha evitado esta posibilidad a toda costa, ya que tiene sus ojos fijados en Fernanda.

Luz Estrada, Elvira en Pedro, el Escamoso, califica los looks de Pedro

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, la actriz calificó algunos de los looks más famosos de Pedro Coral desde la primera entrega de la historia, hace más de 20 años, cuando el estilo, sin duda, era muy diferente.

El primero de estos muestra al protagonista usando una camisa con un estampado muy particular, de manera que la profesional no dudó al preguntar “¿quién pidió pollo?”, no obstante, también dijo entre risas que quería saber dónde compró la tela para la prenda, pues jamás se la pondría, de hecho, le causa tanta incomodidad que “quisiera demandar al que diseñó la tela”.

Acerca del siguiente solo se quejó del color, ya que aseguró que “parece para un guayabo” que en otros lugares es conocido como resaca o malestar después de beber. A pesar de todo, Estrada a su vez mencionó que, muchas veces, a Pedro lo único que le hace falta el outfit indicado para verse perfecto y que “se componga todo”.

Finalmente vuelve a halagarlo, pero insiste en que su corte de cabello insignia arruina su aspecto en algunas de las fotografías, a pesar de esto “el resto es divino”, dijo. Si quieres ver las imágenes y su reacción no te pierdas este video.

Quién es Elvira Pacheco en Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca

Elvira Pacheco es una mujer de alrededor de 50 años, hermana del difunto Juan Pacheco. Proviene de una familia tradicional y moralista, pero oculta un lado pecaminoso que todos conocen, aunque prefieren ignorar. Enamorada de Tuto Benedetti, un farsante que solo promete un futuro maravilloso, el cual nunca cumple. Elvira se ve engañada y abandonada cuando descubre que él la traiciona con una amiga poco atractiva. Este evento la deja con una gran frustración y un apetito insaciable por los hombres.

A pesar de su edad, Elvira es atractiva y se cuida obsesivamente como esteticista exitosa. Tiene un salón de belleza y un apartamento propio en el que vive con diferentes parejas fugaces. No conoce la moderación y disfruta de fiestas. La llegada de su sobrina nieta le da una vía para expresar su amor maternal frustrado, aunque se rehúsa a ser llamada abuela. Es generosa con su familia y, a través de su éxito en el negocio, les brinda un lugar para vivir gratis en la casa que le compró a su hermana. Elvira es directa y no teme decir lo que piensa, sin importar lo políticamente correcto.

