¡Atención, mompirris! Se viene lo más 'másimo' de la época decembrina: Una Navidad Escamosa

La pandemia del coronavirus hizo del 2020 un año de distanciamiento social, en el que nos refugiamos en nuestros hogares por temor al contagio, pero sin renunciar a vivir momentos de alegría en medio del confinamiento. Por eso, caracoltv.com lo invita a disfrutar de Una Navidad Escamosa , un especial para acercar nuestros corazones, divertirnos en familia y sentirnos más juntos que siempre con historias inéditas compartidas por los actores de Pedro, el escamoso , la serie más querida por los colombianos en esta época.

Para disfrutar de Una Navidad Escamosa no importa si, como Pedrito Coral , usted no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín; solo debe alistar los pantalones saltacharcos, su ropa más pintoresca, las botas vaqueras, la orejita, el zarandeado y subirle el volumen a ‘El Pirulino’ ; porque durante todo diciembre se vienen anécdotas, disertaciones, historias navideñas bien 'másimas' y sorpresas de la mano del elenco de Pedro, el escamoso.

Esto fue lo que dijo el mismo galán de galanes cuando le preguntamos por #UnaNavidadEscamosa:

“¡En San Pablo me enseñaron que a la Navidad se le ama desde chiquito, pero eso sí, Navidad sin regalos no es Navidad […] Vea, acá entre nos, le estuve echando motor al asunto y es que no hay mejor manera de acercarnos que con detallito, un bobadita, eso sí, de muy buen gusto. El billete es lo de menos, lo importante aquí es el cariño con el que se gasta”, aseguró el galán made in Colombia.

“Por eso, este pechito junto al elenco más ganador, les queremos regalar y compartir #UnaNavidadEscamosa para que la recorran como Pedro por su casa mientras nos volvemos a ver de lunes a viernes en la noche. A ese arbolito suyo lo único que le hace falta son estas boticas debajo. Saludos mis negros”, agregó Pedrito Coral.

¡Que se tengan todos porque ahora sí lo que nos va a sobrar es pelo pa’ moña!

¿Quiénes harán parte de Una Navidad Escamosa?

Un pesebre no se arma solo y en este, en particular, estarán varios de los integrantes de la familia más escamosa que se han unido para compartir sus vivencias. Ellos son: Andrea Guzmán (Yadira Pacheco), Inés Oviedo (Lidia), Jairo Camargo (Alirio Perafán ), Javier Gómez (César Luis Freydell), Juan Carlos Arango (Enrique Bueno Lindo), Martha Osorio (Ana Dávila) y Sandra Reyes (Paula Dávila ).

¿Cómo y dónde ver Una Navidad Escamosa?

La etiqueta del regalo envuelto debajo el árbol y que usted verá colgadita en todas las redes es: #UnaNavidadEscamosa.

“Mis mompirris, cada semana encontrarán contenido nuevo en www.caracoltv.com/una-navidad-escamosa ”, se lo dice el Tavera de San Pablo, el mismísimo Pedro Coral .