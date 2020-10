Conoce los mejores datos curiosos de Pedro, el escamoso

A partir de este del miércoles 7 de octubre a las 9:30 p.m. llega a la pantalla de Caracol Televisión, una de las producciones más exitosas: Pedro, el escamoso, una historia original de Dago García y Luis Felipe Salamanca, producida por Caracol Televisión.

Esta telenovela cuenta la historia de un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas. Un hombre bastante peculiar en su forma de vestir, en el que su sello personal son sus botas.

Por supuesto, esta historia de Pedrito Coral ha marcado un hito en la televisión nacional e internacional y ha trascendido idiomas, generaciones y fronteras, pues quién no recuerda su particular forma de coquetear, sus pintorescas pintas, las botas de vaquero y la poblada melena moviéndose al ritmo del famoso ‘pirulin pin pon’.

Más allá de haberse quedado en el corazón de los colombianos, la telenovela, su elenco y sus escritores han sido merecedores de reconocimientos y premios muy importantes. Por eso, a continuación te contamos algunos datos que seguro no conocías de Pedro, el escamoso para que no te lo pierdas el próximo miércoles 7 de octubre a las 9:30 p.m.

Protagonistas: Miguel Varoni y Sandra Reyes

Antagonista: Javier Gómez.

Actuaciones estelares: Alina Lozano, Fernando Solórzano, Jairo Camargo, Álvaro Bayona, Andrea Guzmán, Diego Ramos y Marcela Mar.

Dirección: Juan Carlos Villamizar

Guion: Dago García y Luis Felipe Salamanca

Inicio de grabaciones: año 2000.

Tiempo de emisión: entre el 19 de abril de 2001 y el 21 de febrero 2003.

Número de capítulos: 327 episodios.

Premios y reconocimientos:

Premios TV y Novelas

Mejor Telenovela

Mejor Actor Protagónico Favorito- Miguel Varoni

Mejor Actriz Protagónica Favorita- Sandra Reyes

Mejor Actriz De Reparto Favorita- Alina Lozano

Mejor Actor De Reparto Favorito- Álvaro Bayona

Mejor Actor Antagónico Favorito- Javier Gómez

Mejor Libretista- Dago García

Mejor Director- Juan Carlos Villamizar

Premios India Catalina

Mejor Telenovela

Mejor Actor Protagónico - Miguel Varoni

Mejor Actriz De Reparto - Alina Lozano

Mejor Actor De Reparto - Álvaro Bayona

Mejor Libretista - Dago García

Mejor Director - Juan Carlos Villamizar

Premios Caracol:

Mejor Telenovela

Mejor Actor Protagónico - Miguel Varoni

Mejor Actriz Protagónica - Sandra Reyes

Mejor Actriz de Reparto - Alina Lozano

Mejor Actor de Reparto - Jairo Camargo

Otros premios:

Premios INTE - Mejor Actor Miguel Varoni

Asociación de Cronista del Espectáculo de Nueva York ACE - Personalidad del año Miguel Varoni

Dos de Oro en Venezuela - Mejor Actor Extranjero Miguel Varoni

Estrella de Oro en Venezuela - Mejor Actor Extranjero Miguel Varoni

Gran Águila en Venezuela - Mejor Actor Extranjero Miguel Varoni

Mara de Oro en Venezuela - Mejor Actor Extranjero Miguel Varoni

Orquídea en USA - Mejor Actor Miguel Varoni

Orquídea en USA - Mejor Actriz Coestelar Alina Lozano

Orquídea en USA - Mejor Actor Coestelar Jairo Camargo

Versiones:

Yo amo a Juan Querendón (México, 2007).

lCoração Malandro (Brasil, 2003).

Le Sens de Jean-Louis (Francia).

Otros datos curiosos:

· El baile de ‘El Pirulino’ salió luego de escuchar ‘Pa Mayte’ de Carlos Vives.

· ‘El Pirulino’ es una canción de 1961 compuesta por el Calixto Ochoa e interpretada por la orquesta tropical Los Golden Boys.