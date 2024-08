Ana María Trujillo se confiesa sobre cómo le ha ido en el amor: Sus decepciones e ilusiones

Ana María Trujillo es la encargada de interpretar a Fernanda en la segunda temporada de Pedro, el Escamoso, quien más allá de ser una mujer elegante, atractiva y vanidosa, tuvo una relación con Julio, el español que es padre de Mariana, de la cual le quedó un temor y rechazo por las relaciones con los hombres. Además, este personaje de la icónica producción ha entablado relaciones amorosas cortas y que deliberadamente termina cuando siente que están interfiriendo con su independencia y su decisión de no comprometerse afectivamente.

A su vez, ha llegado a una edad en la que ha comenzado a cuestionarse sobre lo que será su futuro en el momento en que Mariana se vaya de su lado, pues en lo más profundo de sus negaciones quiere ser amada. Es por esta razón que le preguntamos a la actriz sobre sus decepciones en el amor, el instante en el que recuperó la ilusión y si alguna vez pasó por lo mismo que su personaje.

Ana María Trujillo cuenta una decepción amorosa

La integrante del elenco de Pedro, el Escamoso, más escamoso que nunca, se atreve a contarnos algunos detalles de su vida personal, principalmente aquellos en los que se sintió rendida en cuestiones de pareja.

"Cuando me divorcié del papá de mis hijas, eso fue en el 2007, y dije 'ya no encontré el hombre de mi vida, ya estoy vieja', imagínate, a los 37 años pensé eso, qué horror", revela Ana María Trujillo, quien consideró que el separarse iba a ser sinónimo de no encontrar una compañía.

Ana María Trujillo y su actual pareja

A pesar de creer que no volvería a tener una pareja estable, la actriz de Pedro, el Escamoso lleva casada nueve años, en los que ha sido muy feliz, y ya ha compartido 13 años junto a él, lo cual le demostró que nunca es tarde para enamorarse.

Ana María Trujillo nos exalta que volvió a creer en el amor gracias a su marido: "me volvió esa ilusión cuando encontré a mi esposo. Fue divino, porque me insistió muchísimo y yo le decía que no, se me hacía un poquito mayor, pero solo era por dos años, no es nada".

Asimismo, ella relata que él intentó durante tres meses y la llamaba "como un loco". No obstante, luego de todo lo que él hizo y las cosas que pasaron juntos, volvió a pensar en enamorarse, tras esto se lo presentó a sus hijas, algo que no había hecho antes.

Gracias a este amor, la intérprete de Fernanda se dijo a sí misma: "tengo que ser optimista, debo creer en el amor, porque estaba yo rehusándome mucho", siendo esto lo necesario para que se animara a darse una oportunidad con quien hoy en día es su esposo.

