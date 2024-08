Con el corazón roto: Así reaccionaron en redes a la muerte de la doctora Paula en Pedro el Escamoso

El capítulo 22 de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca dejó a los fieles televidentes de la icónica serie con el corazón en las manos y envueltos en un mar de emociones, pues ocurrió lo que muchos temían: la doctora Paula falleció.

Pastor Fernando, Elvira, Yadira, Nidia Guillermina y Enrique Bueno Lindo se reunieron para contarle al 'Mompirri' lo poco que sabían acerca del fallecimiento de Paula y la noticia lo destruyó y no pudo evitar romper en llanto.

Como era de esperarse, los usuarios recurrieron a redes sociales como X e Instagram para reaccionar ante lo sucedido y expresar su profunda tristeza de ver este personaje que tantas emociones les causó en la primera temporada y también en estos episodios de la continuación. Por supuesto, actores como Miguel Varoni, Sandra Reyes, Carlos Torres, Ana María Trujillo, Andrea Guzmán y más recibieron todo tipo de halagos por sus interpretaciones en estas escenas tan dolorosas.

Posteriormente, los seres queridos de la doctora Paula le dieron un último y sentido adiós en una ceremonia especial, donde el hombre la recordó con cariño y relató su reencuentro después de tantos años. "Me habló de la espantosa enfermedad que la consumió toda. Me acuerdo de ella cuando trabajamos en Freydell yo era el chofer y se me sentaba ahí atrás... nos enamoramos y después nos casamos", sin embargo, se le quebró la voz y no pudo continuar con su discurso.

Cabe recordar que la doctora Paula había decidido ocultarle a Coral que le quedaban pocos días de vida, pues quería aprovechar el tiempo y unirlo con Fernanda. En este episodio, Pedro vivió el luto y después obtuvo un nuevo empleo en la empresa de su ahora amante.

Ayyyy mi doctora paula 🥹🥹🥹 #pedroelescamoso — Yessi Larrahondo 🌼 (@Yessilarrahondo) August 16, 2024

Cómo se va a morir la doctora Paula, todo es dolor. — Santiago (@Santiago_ml26) August 16, 2024

