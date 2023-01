Óscar y Jimena encuentran una salvación en medio del desierto

En medio del desierto con mareo y débil, Jimena se quiere dar por vencida, pero Óscar la ayuda y la alza al ver humo en el camino y tener la esperanza de encontrar ayuda. Al llegar se encuentran con un equipo de producción, allí conocen a Bruno Ferraño, quien está buscando unos modelos para el comercial que está dirigiendo y les presta auxilio a los jóvenes con una gran propuesta, ser protagonistas de su comercial a cambio de llevarlos a su casa y pagarles.

En la grabación del comercial, Óscar y Jimena se dan un beso, después Bruno los lleva de regreso a la hacienda. Toda la familia se alegra de la llegada de ella y se olvidan por completo del muchacho, menos Ruth y sus hermanos, quienes lo reciben efusivamente.

Publicidad

Cada uno cuenta su experiencia en el desierto y el extraño caso que deja varias preguntas. Ruth está tan emocionada que invita a los hermanos Reyes a cenar. Jimena cae en cuenta que de no haber sido por Óscar ella no hubiera regresado, pero cuando sale a buscarlo ya se ha ido con Ruth; inevitablemente, los Reyes recuerdan a su hermana Libia y Juan no puede aguantar las lágrimas.

Mira también: Por error, Óscar Reyes y Jimena Elizondo son secuestrados

Por otro lado, Armando demuestra su amor sincero por Rosario y Pepita se da cuenta, por lo que decide estar de su parle indiscretamente, en la noche se arma un pleito por los celos de Franco al ver que un cliente toca a su amante.

Gabriela habla con Óscar y se disculpa por no haberse preocupado por él cuando llegó con su hija y le agradece entre el llanto.

Publicidad

Juan esta deprimido por lo que está pasando con Norma, sus sentimientos son cada vez más fuertes y al salir a caminar se encuentra con una mujer que le lee la mano, le dice que un hijo viene en camino y que va a tener otros gemelos, además, le dice que tendrá una gran fortuna y que será un hombre muy poderoso.

Jimena le pone cita a Óscar en el mismo lugar donde se veía con Franco y aunque al principio hay cierto coqueteo, la Elizondo le pregunta por qué jugaron con ella.

Publicidad

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .

Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor