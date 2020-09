Eva se enfrenta a Raquel y le declara la guerra para recuperar a Ruth

Norma renuncia a trabajar con Emilce ante el miedo de que Fernando pueda dañar a Juan David, pues el niño está muy pequeño y todavía necesita de la compañía de su mamá. Ella la comprende y acepta el retiro de la odontóloga.

Dínora continúa obsesionada con Juan, asegura que le pertenece, es el amor de su vida y no solo un capricho.

En una cena con los hermanos Reyes, Óscar destapa el secreto de que Ruth es la hija de Eva, pues los hizo dudar su actitud en la Casa de Modas y su incomodidad, por lo que la interrogan sobre su encuentro con la joven, a lo que les confesó el comportamiento que tuvo doña Raquel.

Óscar se pone furioso, se para de la mesa y le pregunta de frente a Eva que si Ruth es su hija.

Por otro lado, Raquel le insiste a Ruth para que deje el trabajo y a su novio, pero al ella no aceptar la exigencia, le asegura que le quitará el apoyo económico.

Luego de que los hermanos Reyes descubrieran el gran secreto de la vida de Eva, ella intenta renunciar porque escudriñaron sus secretos, no obstante, aunque le reprochan no haber confiado en ellos, le piden que no los abandone y le prometen que estarán unidos para recuperar a sus seres queridos juntos.

Dínora no se rinde y visita nuevamente la hacienda de los Reyes en busca de Juan para que dejen a un lado los problemas que tienen y tengan una buena relación como vecinos y colegas, pero él no le responde muy bien.

Ruth renuncia en la Casa de Modas por la presión de su madre Raquel y, aunque Leandro intenta detenerla, no lo logra.

Óscar tiene una profunda conversación con Ruth para pedirle que no se deje controlar por su mamá y para expresarle el cariño que le tienen él y sus hermanos, pues su objetivo es mantenerla cerca para ayudarle a Eva.

Las hermanas Elizondo se unen con el fin de apoyarse mutuamente y no quedarse cruzadas de brazos ante las injusticias, lo que pone muy feliz al abuelo Martín.

En ausencia de Raquel, Calixto le cuenta la verdad a Ruth de que su mamá es otra, pero ella no hace caso a sus palabras.

Raquel visita la hacienda de los hermanos Reyes y, aunque Eva se niega a salir, finalmente se enfrentan y la mujer le deja claro que perdió a su hija desde el momento en que se la entregó. Sin embargo, Eva no se le queda callada, no se deja humillar y la enfrenta diciéndole que no permitirá que nadie la vuelva a ultrajar. Ambas se declaran la guerra.

Las hermanas Elizondo se enfrentan a Fernando, pero Gabriela le ofrece su apoyo incondicional, aunque él no cree que tenga la paciencia para aguantar tanta oposición.

Ruth le comenta a Raquel los extraños comentarios que le hizo Calixto al decirle que ella no es su madre, pero ella se excusa en que la enfermedad le está afectando la cabeza.

En una cena con un tono romántico, Gabriela se sincera con Fernando al decirle que ella le vio atractivo y con clase para que ser el esposo de su hija.