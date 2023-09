Muriel Caballero

Es una joven hermosa y elegante, con una cultura notable y poco frecuente a su edad, que no deja de comportarse como toda muchacha moderna. Su gran reto consiste en ser la hija de un hombre poderoso e imponente, y una mujer de pasiones desbordadas, agresiva y resuelta a enfrentar los mayores desafíos. Muriel tiene algo de aquellos dos seres, y con inteligencia trata de equilibrarse para sacar lo mejor de ellos, y no resultar perjudicada. No se deja engañar fácilmente ni confía en personas calculadoras y malignas como el mayordomo Pablo Gunter, y tampoco se somete a obedecer completamente a sus severos padres. Es muy intuitiva, y cuando alguien le cae bien, lo convierte en su amigo y cuando se enamora, no duda en demostrar su amor, en disfrutarlo y defenderlo hasta las últimas consecuencias.