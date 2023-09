Pasión de Gavilanes: gran lanzamiento este miércoles 13 de septiembre a las 9:30 p.m. ​

El próximo miércoles 13 de septiembre, después de Yo Me Llamo , llega Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , una serie producida por CMO para Caracol Televisión que en esta oportunidad llegará cargada de más intriga, amores inesperados y una lucha incansable por mantener unidas a las familias Reyes Elizondo.

Este drama romántico que cautivó al mundo 20 años atrás, marcó a toda una generación y dejó una huella imborrable en la televisión a nivel mundial. Los gavilanes están listos para volver a seducir al público y prometen hacer vibrar a los colombianos despertando grandes pasiones.

La inolvidable historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa y gracias a su gran amor y lealtad, hoy conforman una dinastía poderosa e influyente. Juan Reyes y Norma Elizondo con un amor a prueba de todo; Óscar Reyes y Jimena Elizondo, siguen unidos por la pasión; y Franco Reyes y Sara Elizondo a quienes la distancia les pondrá un gran desafío.

Después de estas dos décadas, la vida de estas familias dará un giro inesperado que alterará la tranquilidad del pueblo de San Marcos y, sobre todo, de los Reyes Elizondo.

Solo ellos, gracias a la unión familiar que siempre los ha caracterizado, podrán sortear los reveces que se crucen por el camino porque es en este punto en donde se dará comienzo a una nueva generación de gavilanes, quienes llegarán con historias cargadas de intrigas, triángulos amorosos y sentimientos apasionados.

Esta serie cuenta con la producción ejecutiva de Clara María Ochoa y Ana Piñeres de CMO, y es dirigida por Rodrigo Triana, Sergio Osorio y Camilo Vega, con Marcos Santana, Karen Barroeta y Harold Sánchez.

Además, y para sorpresa de todos, la bella y exuberante Rosario Montes, quien después de muchos años y de tener un esposo poderoso, una gran fortuna que le ha permitido viajar por todo el mundo y una hija, vuelve al pueblo decidida para mostrarles la mujer en la que se ha convertido y enseñarles el mandato que tiene ahora, poniendo a tambalear la tranquilidad de los habitantes de San Marcos.

Además, colocará sus ojos en unos de los personajes de esta historia que nadie esperaría ¿será la protagonista de un nuevo triangulo amoroso? Todo esto desencadenará una serie de sucesos llenos de intriga que, nuevamente, pondrán a prueba el amor y la lealtad de los Reyes Elizondo.

Danna García, una de las protagonistas, quien regresa con su personaje de Norma Elizondo, afirma que: "Norma es una mujer que da todo por su familia. Yo la veo más madura y centrada, como una súper mamá que debe criar a 3 hombres y encontrar ese balance entre el manejo de la hacienda, su pareja y su labor como madre. Es el vértice de su familia, y Juan es, a su vez, su único y gran amor. Son un gran equipo".

​ Otra de las estrellas que brilló fue Mario Cimarro, quien esta vez vuelve más recargado con su personaje. Además, afirma que el reencuentro con sus compañeros ​ ha sido entrañable: "son colegas que no veía desde hace casi 20 años y uno guarda gratos recuerdos de un rodaje tan especial, el 'dream team' que hizo posible la magia".

"Además, a los televidentes que son fans de esta historia les agradará ver dónde están sus personajes favoritos 20 años después, porque estoy seguro de que se preguntan si es feliz, si es correspondido, si logró sus sueños, qué retos le ha puesto la vida ahora, si se engordó o si por el contrario está flaco, etc.… como revelación les adelantó que todos están iguales, el tiempo no pasa por ninguno", recalcó quien le da vida a Juan Reyes.

Pasión de Gavilanes cuenta con un reparto estelar encabezado por Danna García, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss, quienes estarán acompañados por una nueva generación de gavilanes interpretados por Juan Manuel Restrepo, Bernardo Flores y Sebastián Osorio, entre otros.

Michel Brown, con su recordado papel de Franco Reyes, asegura que: "teniendo en cuenta que son unos personajes que no interpretábamos hace 20 años, lo que pasó en el set fue mágico, con Natasha Klauss acordamos dejarnos afectar con lo que pase en ese momento, tratamos de tirar las escenas sin ensayarlas, ni manosearlas y creo que lo que nos iba pasando en el camino era absolutamente genuino".

Natasha Klauss por su parte menciona qué: "Sara Elizondo viene, no solo ya con familia nueva y con sus hijos grandes, si no con el drama intenso de no estar al lado de Franco Reyes, el amor de su vida, por motivos que ella desconoce. Al inicio de la historia podrán ver su lado más vulnerable como mujer y como madre".

Entre tanto, Juan Alfonso Baptista comenta que interpretar a Óscar Reyes fue un gran privilegio: "la construcción del personaje, después de 20 años, fue complejo porque ya Óscar Reyes no era el mismo que se veía dos décadas atrás ni física, ni intelectualmente, ahora llega con una carga dramática muy fuerte. Fue interesante encontrarme con un Óscar distinto, mucho más cargado en todos los sentidos".

En cuanto a la actriz Paola Rey, dice: "veremos a una Jimena Elizondo que pudo realizar sus sueños, una mujer empoderada que tiene su propia empresa, que es una diseñadora de modas exitosa y que consolidó una gran pareja al lado de su amor y con muchas ganas de seguir viviendo".

Juan Manuel Restrepo es uno de los nuevos actores que se integran a este elenco interpretando a León Reyes: "existe una 'bacanería' por parte de los actores hacia nosotros que llegamos a hacer parte de esta historia. Ellos están confabulados para darnos un buen trato, hacernos sentir importantes y, a su vez, nuestro trabajo debe ser muy bien hecho".

"Así que yo en la convivencia he visto que el relacionamiento ha sido maravilloso, siempre nos reímos y tenemos la oportunidad de crear las escenas porque hay disposición para esto y mucha experiencia reunida entre todos", añade.

No te pierdas, a partir del miércoles 13 de septiembre a las 9:30 p. m. Pasión de Gavilanes y descubre la nueva generación de gavilanes indomables quienes les robarán el corazón, porque esta historia se lleva en la sangre.