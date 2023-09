Juan le confesó a Norma que contrató un detective para investigar el caso de los mellizos

En San Marcos siguen las investigaciones para saber quién está detrás del asesinato del profesor Genaro Carreño, pues aunque León y Erick Reyes son los principales sospechosos, no hay una prueba clave que los termine de incriminar en el caso, por lo que Juan Reyes está en la tarea de descubrir lo que hay detrás y quién es la persona que quiere inculparlos de este hecho.

Luego de lo dicho por Óscar Reyes en la comisaría, en donde afirmó que el hombre maltrataba a sus hijos, y que de hecho la joven estaba desaparecida, el padre de los mellizos quedó con la duda y empezó a hacer sus propias averiguaciones, pues hay cosas que no le quedan totalmente claras.

Ante esto, Juan tuvo una conversación con Norma, a quien le hizo varias revelaciones sobre el comportamiento del profesor, no sin antes dejarle en claro que tuvo que contratar un investigador, con apoyo de Óscar, para encontrar las pruebas necesarias para defender a sus hijos y evitar que los culpen de un crimen que no cometieron, puesto que está seguro de que ellos no llegarían hasta dichas instancias.

No obstante, le hizo énfasis a su esposa de que sabe que ellos hicieron algo malo y que probablemente se desquitaron de todo el daños que les había causado Genaro Carreño, pero que no han querido ser sinceros, por lo que consideró que no confían en ellos lo suficiente.

Con respecto a lo dicho por el investigador privado, Juan le reveló a Norma que este hombre era un verdadero maniático, debido a que torturaba tanto física como psicológicamente a sus dos hijos, aún cuando Felix y Adela ya eran adultos, recalcando que a ella la mantuvo encerrada en un cuarto durante años.

Sorprendida por todo lo acontecido, Elizondo le preguntó a su esposo cómo obtuvieron toda esta información, ante lo cual se enteró de que los empleados del profesor dieron todos estos relatos y que los vecinos también están dispuestos a declarar.

Sin entender por qué Felix guarda silencio ante estos hechos, Norma cuestionó a Juan, quien consideró que el joven quiere tratar de ocultar algo o proteger a alguien y no le importa tener que perjudicar a los mellizos.

