Duván no quiere dejar de compartir tiempo con Jimena, sin embargo, no puede evitar mostrarse incómodo ante la pregunta de la esposa de su padre, pues no quiere que lo vean como alguien malo.

No te pierdas Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.