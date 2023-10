Bernardo Flores y Camila Rojas casi "mueren de hipotermia" al grabar una escena desnudos

Sin lugar a duda, Juan David Reyes se ha robado las miradas de los fanáticos de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable no solo por su atractivo físico, sino también por la relación que tiene tanto con Rosario Montes como con Muriel. En diálogo con Caracoltv.com, el actor Bernardo Flores confesó si en alguna oportunidad ha tenido que experimentar la misma situación.

“Yo jamás he vivido eso, pero creo que ha de ser bastante complejo. No se lo deseo a nadie porque lo viví en la ficción y es difícil, aunque habrá gente que le guste, estar entre dos personas (…) No lo recomendaría, desata muchos problemas”, expresó en medio de la entrevista.

Asimismo, señaló que ambas tienen cualidades que evidentemente llaman la atención del hijo de Juan y Norma. Por un lado, la cantante del Bar Alcalá representa lo “prohibido”, mientras que su hija se caracteriza por ser una persona muy tierna y que saca su faceta más sentimental.



La química entre Camila Rojas y Bernardo Flores se vio reflejada en la producción

Flores aseguró que las escenas más divertidas de grabar fueron las que involucraban pasión y mucho amor, pues encontraron una forma efectiva para comunicarse, logrando así pedirse ayuda para tapar algunas zonas de su cuerpo o para crear una atmósfera romántica en el set de grabación que se proyectara en las pantallas.

Posteriormente, recordó una grabación en donde tuvieron que meterse a nadar a un lago, pues el agua estaba tan fría que llegaron a sentir que se iban a enfermar gravemente.

“Nos meten desnudos también a nadar a un lago, pero el agua estaba helada. Llegó un momento donde no podíamos decir los textos y tuvimos que salir porque teníamos hipotermia, nos estábamos muriendo, estábamos blancos ya. Eso fue muy gracioso, no acabó en tragedia, tengo un video en backstage sobre eso”, explicó.

Finalmente, Bernardo se refirió a lo divertido que fue grabar con todo el elenco, sobre todo porque los actores de la primera generación de gavilanes se reencontraban luego de estar 20 años trabajando en proyectos completamente independientes.

