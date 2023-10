Erick quedó deslumbrado por la belleza de Sibila tras conocerla, ¿amor a primera vista?

Los mellizos Reyes Elizondo, Erick y León se comprometieron con su prima Gaby para ayudar a la familia de Nino mientras que él está hospitalizado. Aunque Norma y Juan estaban preocupados, los jóvenes emprendieron su camino.

Rápidamente, se dieron cuenta de que el lugar al que iban era bastante peligroso, conocieron al abuelo del joven, le entregaron el dinero y las provisiones que llevaban para él, además, pudieron hablar con otros de sus familiares.

Se trató de una joven llamada Sibila y un pequeño, los dos muy asustadizos, pues no están acostumbrados a conocer a nadie. Aunque Erick quedó sorprendido con ella, no pudo hablarle y León le pidió que no la asustara.

Tanta fue su sorpresa que le propuso a la familia irse de allí con ellos, lo que incluso dejó sin palabras a su hermano, quien le recordó que primero debían hablar con sus padres y tíos para obtener aprobación.

Gracias a la confianza que tiene con su mellizo , no dudó en decirle que nunca había visto a una mujer tan hermosa como Sibila, resaltó su mirada, su belleza y la ternura que notó desde el primer momento en el que la vio.

“Hasta su nombre es especial”, afirmó y no pudo dejar de pensar en ella desde ese momento, por eso le comentó a su familia que quería ayudarlos, algo a lo que accedieron sin problema, pese a que deben esperar a que Nino se mejore.

Para los Reyes Elizondo esto fue muy extraño, pues aseguraron que nunca lo vieron así con otra mujer. Y es que esto muestra una gran diferencia con la personalidad que normalmente muestra en público.

Erick es fuerte, provocador y agresivo . Se caracteriza por tomar decisiones rápidas y actuar impulsivamente sin medir las consecuencias. En algunas ocasiones, nada parece conmoverlo, y en otras, demuestra gran sensibilidad.

Ahora la mayor incógnita es qué va a suceder entre el joven y Sibila, ¿podrá conquistarla y ayudar a su familia?

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.