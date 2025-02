Dónde y cómo ver los capítulos de Nuevo Rico Nuevo Pobre: es gratis y muy fácil

Este 10 de febrero a las 9:30 p.m., Caracol Televisión trae de vuelta una de las historias más queridas por los televidentes con una versión renovada de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. La producción está protagonizada por Variel Sánchez , quien interpreta a Brayan Galindo, Lina Tejeiro , quien le da vida a Rosmery Peláez y Juan Guilera , en el papel de Andrés Ferreira. Junto a ellos, un elenco de lujo conformado por Laura Barjum y Ricardo Mejía, Cristian Villamil, Martha Restrepo y más serán clave en esta trama llena de contrastes, comedia y aprendizajes.

Mira también: Quién es quien en Nuevo Rico Nuevo pobre y cómo se enlazan sus vidas: esta es la trama

Bajo la producción general de Manuel Peñaloza y la dirección de Rodrigo Triana y Juan Carlos Vásquez, la serie promete una puesta en escena de primer nivel.

Dónde ver Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Quienes no quieren perderse ningún detalle podrán ver todos los capítulos de manera gratuita y completa en Caracoltv.com . Allí, también encontrarán clips con los momentos más icónicos de la historia que marcan lo que vive cada uno de los personajes; pero no es lo único, pues en el portal web de Caracol Televisión también habrá contenido exclusivo con entrevistas, detrás de cámaras y material inédito.

Publicidad

De qué trata Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Nuevo Rico, Nuevo Pobre sigue la vida de dos hombres que fueron intercambiados al nacer y crecieron en mundos opuestos. Brayan, quien ha vivido con muchas limitaciones, descubre que en realidad pertenece a una familia millonaria, mientras que Andrés, acostumbrado a los lujos, se ve obligado a enfrentar una nueva realidad llena de dificultades.

No te pierdas el estreno este 10 de febrero y sigue cada episodio en Caracoltv.com , donde también encontrarás contenido exclusivo para disfrutar aún más de esta emocionante historia.

Publicidad

Por qué Lina Tejeiro casi se queda sin protagónico

Tejeiro viene de un 2024 lleno de trabajo debido a que se encontraba presentando un proyecto para televisión, cuando de pronto la sorprendieron con la noticia de que podría hacer el casting para uno de los papeles principales en Nuevo Rico, Nuevo Pobre .

No te pierdas: Así luce Lina Tejeiro como protagonista de Nuevo Rico Nuevo Pobre en su papel de Rosmery

"Debo decir que lo pensé porque no sabía si estaba lista. Además, me sentía muy cansada, entonces le dije a mi mánager que no deseaba hacer el casting porque quería respirar un poco", reveló.

Asimismo, la periodista Tatiana Franco, en su podcast Vos Podés , logró recoger información en la que Lina afirmaba que, aunque pensaba que le había ido mal en la audición, su representante permanecía segura de que a los directores les había encantado la propuesta y fue así, dado que a los pocos días le confirmaron que estaría en el formato.