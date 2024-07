Incluyó zona de adopción canina en su boda y las reacciones no se hicieron esperar

La veterinaria y creadora de contenido digital Laura Londoño dividió opiniones en redes sociales al publicar los clips de su boda en los que demuestra que dispuso una zona para incentivar a los invitados a adoptar cachorritos.

En el video se le logra observar vestida con su traje de novia mientras sostiene en sus brazos y acaricia a cuatro perritos que estaban en el interior de una cerca esperando para conocer a sus nuevos tutores.

“¿Lo harías? A mí me encantó”, fue la descripción que puso la joven junto a la publicación que ya recoge más de cuatro millones de reproducciones en TikTok y un millón de ‘me gusta’ en la misma red social.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, dado que mientras unos la felicitaban por tener este tipo de gestos con los animales que los rodean, otros aseguraron que el evento no era el lugar adecuado para encontrar un interesado, pues la personas están enfocadas en otras cosas y pueden tomar una decisión a la ligera.

“Seguro va a haber una zona de adopción en mi boda, obligatoriamente se tienen que llevar uno”, “yo en mi matrimonio quiero que traigan a sus perros y dejarlos divertirse en un espacio de juegos. Si mi futuro esposo no acepta, no habrá evento”, “no me parece buena idea. Borrachos, todos van a querer uno, ¿y al día siguiente?, ¿cuál será el destino de ellos?”, “es lo más dulce del mundo”, son algunos de los mensajes que se destacan.

Cabe aclarar que Londoño se ha robado las miradas en las plataformas digitales no solo por sus mascotas, sino también debido a que ofrece tips para aquellas personas que desean cuidar de la salud de los caninos y quieren brindarle una mejor calidad de vida desde la comodidad de sus hogares.

