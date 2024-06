Yoifer quiso acabar con su vida antes de entrar al Desafío: Este es el perrito que lo salvó

Yoifer Andrés Lemus Moreno es uno de los competidores del Desafío 2024 que poco a poco ha llamado la atención de los colombianos, pues con el paso del tiempo y de los capítulos ha demostrado sus habilidades en los Boxes, ya que es un pesista olímpico de tan solo 21 años entregado al deporte y a su sueño de dejar su nombre marcado en la copa del reality.

Este joven proveniente de Quibdó ha abierto su corazón en repetidas oportunidades ante las cámaras del programa y en una ocasión habló con Vittorio para contarle un episodio que lo llevó a la desesperación.

Mira también: Yoifer deja de lado la competencia para ayudar a Santi en el Box Azul, ¿se está ahogando?

"Me dio ansiedad en diciembre y fue durísimo. Lo único que hacía era llorar e intenté quitarme la vida, pero mi perro no me dejó que lo hiciera. Luego llegó la noticia del Desafío y eso me sirvió para motivarme", dijo mientras estaba en Playa Baja con Gamma.

Posteriormente, en una entrevista con La Red reflexionó y entendió que en ese entonces no se sentía cómo, pero la oportunidad del hacer parte del reality favorito de los colombianos lo sanó: "Ahora sé que puedo cumplir ciertas metas en mi vida y que debo seguir en pie sin importar los obstáculos".

Publicidad

Este es el perrito que salvó a Yoifer de acabar con su vida

En su perfil de Instagram, ante su más de 64 mil seguidores, el desafiante tiene dos publicaciones con Zeus, el perrito que lo salvó en el momento en que la depresión lo llevó a querer cometer suicidio. En las publicaciones, realizadas por las personas que manejan su cuenta, se pueden leer mensajes de agradecimiento para la mascota.

Publicidad

"Zeus te amamos le diste consuelo y acompañaste a Yoifer con la ansiedad y depresión llegaste en el momento exacto de su vida a cuidar de él y salvarle la vida❤️🐺. Los perros son los seres más increíbles que pueden existir. El amor que ellos dan es el sentimiento más puro y real🐾".

Te puede interesar: Aplausos a Yoifer en redes por ayudar a Santi en el Box Azul: Mostró su lado humano

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.