Conoce al cachorro con cola en la cabeza que es apodado el 'perro unicornio'

Narwhal es el pequeño perrito unicorn puppy que conmocionó a millones de internautas por su inusual característica, la cual afortunadamente no esta conectada a nada y no complica nada de su salud.

El centro de rescate Mac’s Mission, de Misuri, Estados Unidos, fue el encargado de compartir la historia de este pequeño cachorro que recogieron de la calle y que se ha convertido en la mascota que muchos quieren tener.

Publicidad

Así mismo, la explicación que dieron, después de realizarle los respectivos exámenes para verificar que no fuera nada maligno, es que “la cola extra no está conectada a nada y no tiene otro uso más que hacerlo un cachorro adorable”.

Publicidad

"El perro unicornio" está creciendo normal, pero el centro de rescate aún no lo tiene en adopción ya que pretenden verlo crecer un poco más y asegurarse de que la cola en su cabeza (unicorn puppy) no será ninguna molestia para el futuro de Narwhal Puppy

“Él está destinado a grandes cosas”, “me encantaría ser capaz de adoptar”, “qué criatura tan única y mágica”, “qué cachorro tan increíble”, “¿cuándo será la hora de que este pequeño unicornio sea adoptado?” y “él es perfecto y precioso”, fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la historia de Narwhal.

Publicidad

Publicidad





Mira también: