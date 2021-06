Cómo identificar y qué hacer si tu mascota sufre de obesidad

Al igual que los humanos, los animales están expuestos a padecer problemas de peso; por ese motivo, es de vital importancia identificar de manera oportuna si tu mascota sufre de obesidad para acudir a un especialista lo antes posible.

En diálogo con Caracol Televisión, la médica veterinaria Paula Ortiz, quien lidera el proyecto digital La Vete que Educa, aseguró que la obesidad en mascotas se puede identificar gracias a la condición corporal, una escala de evaluación que puede ir de 1 a 5 o de 1 a 10 y que tiene como objetivo establecer el estado física en el que se encuentra el animal.

Así podrás identificar si tu mascota está en su peso ideal. Foto: Astrid860/Getty Images/iStockphoto

"La condición corporal es la que me dice si un perro tiene sobrepeso, obesidad o si está en su peso normal", comentó Ortiz, añadiendo que en una escala del 1 al 5 el número 3 es el peso ideal ya que desde arriba se logra ver su cintura, al pasar la mano por el tronco de la mascota se sienten algunos huesos sin ejercer demasiada presión y no se ven.

En el 1, el perro está "extremadamente flaco, probablemente tiene desnutrición" y en el 3 no se sienten las costillas, debes ejercer bastante presión sobre la piel para lograr sentir los huesos.

"Es importante que no sigamos normalizando la obesidad, no es normal que un perro esté gordo, no es normal que un gato esté gordo", comentó en medio de la entrevista.

Las causas de la obesidad pueden depender del múltiples factores dentro de los que se encuentran los tipos de alimentos que ingieren, la falta de ejercicio o el hecho de que puede tener algún tipo de desorden hormonal.

Para enfrentar la situación Ortiz no recomienda alimentos para el control de peso ya que básicamente contienen lo mismo que la comida convencional, por el contrario, sugiere que se aumente la actividad física y que se acuda a un veterinario con estudios complementarios en alimentación, quien evaluará los factores de riesgo.

Cómo ayudar a tu mascota si sufre de obesidad. Foto: Dejchai Kulawong/Getty Images/iStockphoto

En la actualidad, existen diferentes modelos naturales de dietas, así que cualquiera puede funcionar siempre y cuando contengan proteínas y grasas de origen animal y no posean, o en defecto, tengan en poca cantidad carbohidratos, debido a que son los principales ingredientes que generan el aumento de peso.

Por último, puntualizó que "no existe comida de humanos y comida de perros, toda es igual", de manera que hay que crear una dieta balanceada que le guste a cada mascota y que no incluya alimentos como dulces, fritos, comida muy condimentada o cebollas, ya que podrían afectar su salud.