En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María sufre una caída y su parto se adelanta; ella está dos días en el hospital, pero le dicen que ya debe irse. Sale de la clínica, regala su hijo, vuelve a la calle y la llevan al psiquiatra.
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Tras el nacimiento de su hijo, María sale del hospital y vuelve a la calle
María sufre una caída y su parto se adelanta; ella está dos días en el hospital, pero le dicen que ya debe irse. Sale de la clínica, regala su hijo, vuelve a la calle y la llevan al psiquiatra.