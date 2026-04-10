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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María sufre una caída y su parto se adelanta; ella está dos días en el hospital, pero le dicen que ya debe irse. Sale de la clínica, regala su hijo, vuelve a la calle y la llevan al psiquiatra.

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Tras el nacimiento de su hijo, María sale del hospital y vuelve a la calle

María sufre una caída y su parto se adelanta; ella está dos días en el hospital, pero le dicen que ya debe irse. Sale de la clínica, regala su hijo, vuelve a la calle y la llevan al psiquiatra.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de abr, 2026
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