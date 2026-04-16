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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer tiene su día libre en el trabajo y le dice a Luis Fernando que vaya con ella a un bar. Él acepta y, cuando llega al lugar, le dice a Penélope que no piensen en María y proceden a besarse.

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Penélope le pone una cita a Luis Fernando y pasa algo inesperado

La mujer tiene su día libre en el trabajo y le dice a Luis Fernando que vaya con ella a un bar. Él acepta y, cuando llega al lugar, le dice a Penélope que no piensen en María y proceden a besarse.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de abr, 2026
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