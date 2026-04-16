'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer tiene su día libre en el trabajo y le dice a Luis Fernando que vaya con ella a un bar. Él acepta y, cuando llega al lugar, le dice a Penélope que no piensen en María y proceden a besarse.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Penélope le pone una cita a Luis Fernando y pasa algo inesperado
La mujer tiene su día libre en el trabajo y le dice a Luis Fernando que vaya con ella a un bar. Él acepta y, cuando llega al lugar, le dice a Penélope que no piensen en María y proceden a besarse.