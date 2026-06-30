Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Estreno 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. En medio de la noche, el joven va a casa de Soraya y planea pasar la noche allí. Sin embargo, cuando llega al lugar, la descubre con otro hombre. Mientras tanto, Tita dice que cancelen el viaje.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Nandito se escapa para verse con Soraya y se lleva una desagradable sorpresa

En medio de la noche, el joven va a casa de Soraya y planea pasar la noche allí. Sin embargo, cuando llega al lugar, la descubre con otro hombre. Mientras tanto, Tita dice que cancelen el viaje.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail