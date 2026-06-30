En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. En medio de la noche, el joven va a casa de Soraya y planea pasar la noche allí. Sin embargo, cuando llega al lugar, la descubre con otro hombre. Mientras tanto, Tita dice que cancelen el viaje.
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Nandito se escapa para verse con Soraya y se lleva una desagradable sorpresa
En medio de la noche, el joven va a casa de Soraya y planea pasar la noche allí. Sin embargo, cuando llega al lugar, la descubre con otro hombre. Mientras tanto, Tita dice que cancelen el viaje.